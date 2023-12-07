旅讀週曆／玩淡水古蹟求運勢？一日踩點得忌利士洋行、海關碼頭、多田榮吉故居 還能品嚐人氣日式刨冰

2023年最後一個月你計畫怎麼度過呢？如果還沒有想法，不妨趁著週末來淡水走走吧！淡水不僅是北台灣最早開港通商港口，雖然現在已經沒有往年船舶貿易繁景，但取而代之的是保存完好的古蹟、洋式、閩式及日式建築，不論是搭乘渡輪往返淡水、八里，還是深度體驗古蹟巡禮，亦或是在淡水老街閒晃走走，都能感受淡水地方特色與魅力。

這次想體驗不同的淡水景點嗎？現在就讓《DailyView網路溫度計》特派員凱璐領路，帶你從得忌利士洋行、淡水海關碼頭、淡水街長多田榮吉故居、滬尾小學校及朝日夫婦，探詢淡水歷史的神秘面紗吧！

得忌利士洋行變身古蹟微型博物館！3D圖帶你飽覽淡水古蹟之美

位於淡水中正路上的得忌利士洋行今年變身「淡水古蹟微型博物館」，12座擁有學業、事業、富有、平安運勢的淡古博物館「古蹟迷你版」齊聚一堂，像是事業運代表「前清淡水關稅務司官邸」、「淡水海關碼頭」、「淡水街長多田榮吉故居」、「淡水紅毛城」，好運爆棚的空間更是吸引遊客朝聖求好運，至今已逼近18萬人次參觀。

在淡古微型博物館內，拿著迷你古蹟前的板子放上互動裝置，就能查看完整3D彩繪圖，不只詳細記載古蹟級別與種類，還會告訴你古蹟內必找必看、適合的拍照風格。

▲得忌利士洋行今年變身「淡水古蹟微型博物館」，12座古蹟分別擁有學業、事業、富有、平安運勢。

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▲得忌利士洋行今年變身「淡水古蹟微型博物館」，拿著古蹟板到互動裝置就能查看3D圖、必拍必玩介紹。

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海關碼頭《18「古」怪事》特展兜售故事！互動遊戲也能寓教於樂

滬尾小鎮擁有數百年歷史，同時也流傳不少豐富民間傳說，淡水海關碼頭特別展出《18「古」怪事》，淡古團隊從調研報告、淡水稅關雜誌、口述歷史和鄉野傳說中，蒐集18則怪奇故事，其中不乏靈異鬼怪事件，像是海關碼頭倉庫「古怪事商店」中有滬尾礮台「手抖者不得入內」互動遊戲，參考當時士兵手抖不小心把炸藥掉到地面，發出「砰」巨響，炸藥引爆造成很多士兵傷亡，以此故事作為設計發想，讓遊客在體驗的過程中了解歷史小故事。

「都是思鄉惹的禍」則是以日本人渡部騝太郎在淡水稅關工作為背景，因為渡部騝太郎非常思念故鄉，於是便找日本關說人詢問返鄉機會，但對方就是不肯讓他回家，所以渡部騝太郎就走到關說員旁邊把人悄悄給殺掉了，以流行語、迷因、哽圖提高大家購買故事的意願。

▲淡水海關碼頭《18「古」怪事》特展古怪事商店的滬尾礮台「手抖者不得入內」互動遊戲。

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▲淡水海關碼頭《18「古」怪事》特展古怪事商店的滬尾礮台「手抖者不得入內」互動遊戲。

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▲淡水海關碼頭《18「古」怪事》特展古怪事商店兜售「都是思鄉惹的禍」故事。

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換上浴衣走進多田榮吉故居打卡拍美照！日系刨冰店「朝日夫婦」吃冰還能看淡水落日美景

凱璐接著帶領大家來到多田榮吉故居，在這裡不僅可以租借浴衣打卡拍美照，還能探訪多田榮吉住家茶水間、下棋房間、寢室，也能坐在外面欣賞淡水河畔美麗風景。凱璐也特別介紹，多田榮吉生前曾捐錢幫忙改建「滬尾小學校」，目前保留下來的滬尾小學校禮堂經過整修，在百年之際成為淡水古博一員，不只搖身變成打卡景點，還能體驗當年日本小學生上下課的日常生活。

活動尾聲想要吃點甜品透心涼，可以走到淡水老街河畔日系人氣刨冰店「朝日夫婦」用餐，朝日夫婦老闆與老闆娘曾在日本沖繩生活，夫妻倆將當地刨冰製法帶回台灣，研發木瓜牛奶刨冰、杏仁油條刨冰等季節限定商品，在傍晚時來到店內吃冰，還能邊欣賞淡水落日美景呢！

▲來到淡水街長多田榮吉故居能夠換上浴衣參觀屋內茶水間、下棋房間及寢室。

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▲來到淡水街長多田榮吉故居能夠換上浴衣參觀屋內茶水間、下棋房間及寢室。

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▲淡水街長多田榮吉曾捐錢幫忙改建滬尾小學校，目前保存的「滬尾小學校禮堂」已有百年歷史。

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▲淡水老街河畔「朝日夫婦」為當地人氣日系刨冰店。

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淡水古蹟、景點營業資訊

➲得忌利士洋行

地址：新北市淡水區中正路316號

營業時間：週一至週五09:30-17:00、週六至週日09:30-18:00

➲淡水海關碼頭

地址：新北市淡水區中正路259號

營業時間：週一至週日09:30-19:30

➲多田榮吉故居

地址：新北市淡水區馬街街19號

營業時間：週一至週五09:30-17:00、週六至週日09:30-18:00

➲滬尾小學校禮堂

地址：新北市淡水區新生街30巷28號

營業時間：週一至週五09:30-17:00、週六至週日09:30-18:00

➲朝日夫婦

地址：新北市淡水區中正路233-3號

營業時間：週一至週日12:00-20:00