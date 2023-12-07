7成民眾曾遭數位性暴力 民團籲總統參選人提防治政策

總統大選倒數計時，現代婦女基金會、台灣防暴聯盟偕同勵馨基金會、台灣展翅協會、婦女新知基金會、數位女力聯盟等民間團體召開記者會針對總統參選人提出「成立性別暴力防治辦公室」、「設立性別暴力防治研發智庫」、「訂定階段性目標與關鍵指標，並定期檢視」、「提出有效防治性別暴力的國家計畫」及「落實數位性別暴力犯罪偵防與被害人服務」五大訴求，呼籲參選人提出全面的性別防治政策，並承諾當選後將暴力預防視為投資。

暨南大學社會政策與社會工作學系特聘教授王珮玲說，她針對18歲智74歲的男性及女性進行「數位性別暴力盛行率研究初探」，樣本數三千多份，調查結果指出全台灣遭受數位性別暴力的終生盛行率約7成，影像性暴力終生盛行率則為4.6%。面對普遍存在的性暴力，政府多年來努力不少，功效卻未顯現，2030聯合國永續發展目標第5項目標為消除性暴力，距目標僅剩7年時間，政府必須急起直追，否則怎跟國際接軌？

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩表示，台灣雖陸續通過性暴力防治相關法規與制度，但整體防治體系零散破碎，從聯合國數據也可看見，全球有三分之一的女性一生中至少遭受過一次身體暴力或性暴力，但台灣並沒有相應的調查，也沒有遭受性暴力但並未報案的相關數據。在面臨明年總統選舉的重要時刻，民間團體提出五大訴求，要求總統候選人承諾於當選後，全面推動有效因應性別暴力的國家級防治政策，終結性別暴力。

勵馨基金會執行長王玥好說，性別暴力是對人權的侵犯，人權維護是需要總統高度帶領、推動的工作，台灣今年興起的me too浪潮，讓民間團體看見許多被害者不敢或不願求助正式體系的現象，民間團體期待有跨部會的性別暴力防治辦公室，整合零散破碎防治體系，不要囿限於衛福、警政司法的殘補式思維。

新興受害族群也需要被關注。她指出，男性被害人在近年已快速躍升到二成，移工、新住民在現有體系仍難受保障，高齡化後的老老照顧及失智促成的性別暴力，也需要更多的醫照護資源進場，原有的婦女需求也在改變。

她進一步說，目前行政體系被問題追著跑，數位性暴力已經存在10、20幾年，時至今日才有對應法令，因此需要設立性別暴力防治研發庫，針對問題趨勢提出前瞻性的防治策略。

展翅協會秘書長陳逸玲則說，高達7成的兒少性剝削都在網路發生，且兒少性影像案年逐年上升，2023年上半年通報案件數已達1365件、占整體案件約9成，今年初已經通過性暴力犯罪防制四法，接下來如何落實、執行很重要，設立專責單位才能夠完善政策。