今「大雪」降雪機率低玉山有霧淞 天氣好轉下周二再變天
今迎接大雪節氣，不過中央氣象署指出，今、明天因無水氣配合，高山下雪機率偏低。今天起，各地天氣好轉，明晨仍偏冷，中部以北、金馬僅11至13度，下周二北東再轉涼。另外，今晨6時13分，最低溫零下8.2度，玉山氣象站（玉山北峰）再觀察到霧淞。
中央氣象署預報員林柏東表示，今天起水氣減少，各地天氣好轉。今、明天僅東部、東南部下雨情況。
周六至下周一，風場轉東風，東半部有下雨情況，但不明顯。下周二至下周三，鋒面通過及東北季風影響，北部、東半部有下雨情況發生。
溫度方面，林柏東指出，今天北部及宜蘭22至24度、中部27度、南部28度、花東23至25度。明天北部及宜蘭13度至26度、中部14至27度、南部17至28度、花東15至26度。
周六至下周一，北部及宜蘭17至26度、中部18至28度、南部20至29度、花東19至27度。下周二至下周三，北部及宜蘭17至24度、中部17至27度、南部19至29度、花東20至25度。
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