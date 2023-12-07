全台最大唐吉訶德今開幕 大立商圈周邊店看漲

繼「MUJI無印良品旗艦店」之後，南台灣第一間日本零售連鎖品牌「DON DON DONKI唐吉訶德」今天盛大開幕，帶動商圈發展議題，據台灣房屋集團觀察，大立百貨商圈周邊樓店今年前三季成交均價落在每坪39.9萬元，對比2019年疫情前，已微漲1.5%，後勢可期。

台灣房屋三多捷運加盟店店長吳泓億表示，大立、大統是早年高雄最熱鬧的百貨商圈，後因商圈北移，人潮不若以往，周邊店面空置率也鎮高，不過大立百貨近年砸下10億元力拼轉型，先後引進日本蔦屋書店、in89影城及特色餐廳，加上串聯鄰近高雄流行音樂中心與駁二，人潮明顯回流，如今再迎進唐吉訶德等重量級品牌，商圈發展前景看好。

吳泓億指出，目前大立百貨周邊多為屋齡30年以上的老商業大樓，一樓店面多由銀行、連鎖品牌類型的長約型業者進駐，店面轉換率不高，但鄰近新大樓建案、店面成交單價站已穩4字頭，抬商圈力道表現仍算持穩。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮說，統計高雄七大百貨商圈，今年前三季周邊樓店成交表現，和疫情前2019年的行情相比，周邊樓店成交單價全都上揚，其中，漢神巨蛋商圈成交均價從30.1萬元，漲到每坪約57.5萬元，漲幅達91%一馬當先。

另外大遠百、新光三越及SOGO三大百貨的三多商圈，漲幅49.6%居次，今年成交均價約在35.9萬元，義享天地開幕三年，樓店均價也有約19.3%漲幅，今年平均單價約在35.9萬元左右。

李家妮表示，漢神巨蛋在高雄營業額第一，鄰近亦有瑞豐夜市，是目前發展最精華熱鬧的黃金商圈，加上巨蛋擁有演唱會經濟效益，店面抗跌保值性強，像今年南屏路上一間屋齡23年的大樓店面，即以每坪78.1萬元成交。