對準市場需求縮短育種期 農試所培育兩款新文心蘭

農業部農業試驗所發表最新取得品種權的兩款文心蘭盆花，包括「台農8號-花木蘭」和「台農12號-紅雀」。

農試所表示，台農8號-花木蘭，110年取得品種權，111年授權。屬於中型盆花品種，具香味，粉白色帶桃紅色塊斑，開花性佳，花朵數多，每個假球莖可開1至2枝花梗，花期約1個月。

而台農12號-紅雀，112年取得品種權，授權公告中。屬於中型盆花品種，具香味，紫紅色帶綠色斑紋，唇瓣白色有紫紅色斑塊，耐高溫，花朵數多(約110朵)且每個假球莖可開1至2枝花梗，花期約1個月，作為切花用，瓶插壽命約7天。

農試所表示，兩新品種文心蘭的選育過程，都加入了最新參與式育種方式，也就是整合研究人員、栽培者(花農)、零售商、貿易商、消費者對新品種特性的要求，在最短的時間內研發產業所需的新品種。經過2年嚴謹產地試種與審慎商業評估，該二盆花新品種都具有產業優點。

其中，包括都是國內自行育種，完全適應台灣氣候，生長勢強、容易栽培；此外，兩款新品種花卉都是雙梗、容易開花，花梗直立、栽培易於省工管理，植株高度約60至70公分，屬中型盆花適合運輸；且開花期在年底，正逢花卉銷售旺季，同時具香味能吸引消費者等優點，擁有強勁市場競爭力。