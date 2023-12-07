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想幫毛寶貝進補 小心踩地雷反而傷身

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北板橋動物之家公關犬「艾瑪」開心享用適合牠的進補大餐。圖／新北市動保處提供
新北板橋動物之家公關犬「艾瑪」開心享用適合牠的進補大餐。圖／新北市動保處提供

入冬天氣變涼進入進補旺季，許多飼主也想滿足毛小孩口慾，若用錯方法，可能傷害健康，甚至送命，不可不慎。新北市動保處提醒，飼主想幫毛寶貝冬令進補要避開刺激性中藥，及洋蔥、大蒜等禁忌食物，最好諮詢獸醫師掌握毛寶貝身體狀況，選擇適合的膳食進補，才不會造成愈補身體愈虛的窘境。

新北市動保處7日在板橋毛寶貝生命教育園區開立寵物鮮食課程，邀請寵物鮮食老師教授寵物涼補名湯「柴胡疏肝湯」，讓飼主幫毛寶貝疏肝解鬱，健康過冬。

今天正好是大雪，不少人會趁冬天來碗藥燉排骨或羊肉爐溫暖身體，也為親如家人的毛寶貝補補身子，但就像人一樣，冬令進補並非適合所有毛寶貝，對於體質肝鬱、偏濕熱，伴隨長期皮膚搔癢、流眼淚、體熱口臭等症狀的毛寶貝，就不適合餵食溫補食療。

針對這種體質的毛寶貝，寵物鮮食課程老師陳蓁設計一道涼補名湯-「柴胡疏肝湯」，做法是將雞腿切塊及豬大骨川燙，加入去芯蓮子及柴胡裝入濾袋燉煮，至雞肉熟透，放入切碎高麗菜，起鍋前放進枸杞，即是一份營養滿分又有疏肝解鬱養生湯，飼主亦可以加入麥片跟寵物一起享用，或者加入飼料餵食，簡單又營養。

動保處獸醫師呂信璋表示，動物進補前建議飼主向獸醫師諮詢自家寵物是否有慢性病或其他病況，避免加重病情或造成藥物相衝等問題，藥膳部分要選擇相對安全、刺激性小藥材，分量也要酌減，避免造成中醫所謂「虛不受補」，身體太虛的情況下進補只會適得其反。

毛寶貝加菜進補也要避免高油脂及高鹽分，食材挑選更要避開動物禁忌食材，人類食補常用的洋蔥、蔥、韭菜、大蒜、辛香料、酒精等都不可使用。可考慮酌放蔬菜，不但可以幫助毛寶貝增強身體免疫力，還有多量纖維可幫助排便，維護腸胃健康。飼主除幫寵物進補，冬季也要做好保暖措施，避免環境溫差過大，要減少感冒或引發心血管疾病機會。

新北板橋動物之家公關犬「大頭」享用添加飼料的柴胡湯。圖／新北市動保處提供
新北板橋動物之家公關犬「大頭」享用添加飼料的柴胡湯。圖／新北市動保處提供

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