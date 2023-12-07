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跨年宜花東觀日旅遊夯 國5行車時間恐為平常5至7倍

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
元旦連續假期替代道路路線。圖／高公局提供
元旦連續假期替代道路路線。圖／高公局提供

宜花東地區為國內跨年、觀日出及旅遊熱門景點，高速公路局研判，2024年元旦連假及假期前一日，國5將湧現往花東旅遊車流，造成尖峰時段往國5車流有排隊回堵狀況，車速將低於每小時40公里，行車時間恐為平常的5至7倍，建議民眾多利用公共運輸或改走替代道路避壅塞。

高公局表示，根據大數據資料分析研判，元旦連假前一日上午9點至凌晨0點、連假首日清晨5點至下午4點、第2日上午6點至下午3點國5南向南港系統至頭城；第2日上午11點至凌晨0點及收假日上午9點至晚間8點國5北向宜蘭至坪林等路段，車速將低於每小時40公里，行車時間恐將為平常的5至7倍。

高公局建議，用路人避開尖峰時段或可改行駛替代道路，南向建議改走台9線或106乙、北向建議改走台9線。同時為鼓勵民眾搭乘公共運輸，於國5持續實施多項大客車優先通行措施，讓搭乘大客車較自行開車可節省30分鐘以上，民眾可多加利用。

高公局呼籲，行車前請檢查車況，並利用高速公路1968App查詢即時路況，彈性調整行車時間與改道動線。另用路人若參加跨年活動，應避免於活動後疲勞駕駛，以維自身及其他用路人行車安全。

元旦連假 高速公路

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