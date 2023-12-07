「傳藝縣民日」12月每周「這3天」憑身分證免費入園

宜蘭鄉親注意啦！宜蘭傳藝園區12月每周末再度推出「傳藝縣民日」免費入園好康，除了趁著歲末年終感恩氛圍特別推出「好神時代－謝天謝地謝平安」系列活動，還有加碼「好神時代縣民大禮包」，內含100元商品券、傳藝好神帽、文昌福氣水、瓦片平安符及傳藝毛巾，只要299元就能獲得市價高達600元以上的大禮包，鄉親們千萬別錯過！

全聯善美的文化藝術基金會表示，謝平安有秋收感恩及逗熱鬧的傳統文化意涵，為了回饋宜蘭在地鄉親，去年首度與12鄉鎮市公所攜手舉辦「傳藝縣民日」，獲得縣民朋友廣大迴響；今年不僅再度舉辦，天數更從8天增加到12天，只要設籍宜蘭縣或身分證字號開頭為「G」者，憑身分證等相關證明文件，12/9(六)～12/11(一)、12/16(六)～12/18(一)、12/23(六)～12/25(一)，每周六、周日、周一「縣民指定日」都可享免費入園，12月還可欣賞到漢陽北管劇團、景勝戲劇團及韻清樂舞劇綜合藝術團，帶來《財源廣進慶團圓》、《白蛇傳-盜仙草》、《戲牡丹》等精彩演出，邀請大家呼朋引伴來傳藝看好戲、玩手作、謝平安，共渡2023年美好的歲末時光。