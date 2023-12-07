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賈新興：未來10天還有兩波東北季風影響
今天清晨平地最低溫在苗栗，只有11.1度。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來10天天氣穩定，今天午後到下周一轉乾，中南部日夜溫差大。12日及16日各有一波東北風影響，但影響一天到一天半。
賈新興指出，今天午後到下周一轉乾，各地為晴到多雲的天氣，西半部日夜溫差大，其中下周日中午前恆春半島及台東有零星短暫雨。
賈新興指出，12日（下周二）及16日（下周六）各有一波東北季風影響，但影響時間都只有一天到一天半。12日東北季風增強，溫度下降，新竹以北及宜花轉有零星短暫雨，13日中午前東北角及宜蘭仍有零星短暫雨。
14日至15日各地為晴到多雲的天氣，16日東北季風增強，新竹以北及宜花轉有局部短暫雨。賈新興指出，近期後期預報變動度大、不確定性較高，要留意最新的預報資訊。
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