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還有1800人候診！台中遭解雇名醫恢復門診 地點曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
罹患退化性關節炎的長者，經接受醫師黃鐙樂（左）膝關節新月型微創手術，傷口約一張名片大，術後恢復良好。圖／本報資料照片
罹患退化性關節炎的長者，經接受醫師黃鐙樂（左）膝關節新月型微創手術，傷口約一張名片大，術後恢復良好。圖／本報資料照片

台中市台新醫院骨科人工關節中心醫師黃鐙樂上月底遭無預警解雇，由於黃為國內膝關節手術名醫，還有約1800名病患候診，黃鐙樂昨晚在「樂見膝望」臉書粉專公告，今起恢復正常門診，正式在台中賢德醫院（太平區宜昌路420號）服務。網友對黃能火速開診，紛喊「加油！、我們支持你」，感謝黃的付出。

黃鐙樂專精膝關節手術，他研發「新月型」微創人工關節置換手術，開刀半小時、住院3天即可練習走路，術後一周內逾9成患者脫離助行器，吸引大批患者，甚至有95歲長者來開刀。

黃鐙樂說明，團隊去年8月與台新簽1年約，但今年11月沒發放薪水，11月27日找院方溝通，當晚收到解約函，告知做到11月30日；他隔天向勞工局申訴後，院方才補足薪資，他以為沒解約正常看診，直到病患要回診卻無法掛號，才發現被解雇，向勞工局申請勞資調解。

12月1日，多名患者到醫院發現黃鐙樂被解雇，不滿換醫師，場面一度混亂。楊姓病患質疑，療程才做一半怎麼會換醫師？雲林台西女病患認為，換醫師應提早1個月公告，她剛動膝關節手術，現在該怎麼辦？

台新醫院說明，該中心外包單位，遲不提供績效獎金名細，醫護向勞工局申訴後，以最高績效獎金發放；黃的團隊屬於外包業務，但與法規抵觸，才會結束雇傭關係。

勞工局說明，台新醫院與醫護爭議經調解，雙方同意一個月內讓舊有開刀病患先獲得醫療照護；至於請求恢復雇傭關係及回復原職務，調解不成立。醫療機構依法不得委外辦理，衛生局已派員稽查，如委外查證屬實，將依違反醫療法，最高可處5萬元罰鍰，並令限期改善。

楊姓病患本月1日到台新醫院就診，但名醫黃鐙樂（左）已無法看診，楊認為院方做法太粗糙，罔顧病患權益。圖／本報資料畫面
楊姓病患本月1日到台新醫院就診，但名醫黃鐙樂（左）已無法看診，楊認為院方做法太粗糙，罔顧病患權益。圖／本報資料畫面
醫師黃鐙樂。記者趙容萱／攝影
醫師黃鐙樂。記者趙容萱／攝影
李姓老翁（右）接受醫師黃鐙樂（左）新月型微創手術，術後第三天趴趴走旅遊，大啖海鮮。圖／本報資料照片
李姓老翁（右）接受醫師黃鐙樂（左）新月型微創手術，術後第三天趴趴走旅遊，大啖海鮮。圖／本報資料照片
醫師黃鐙樂公告，明天早上10時將在法菈診所開診。圖／翻攝自黃鐙樂醫師「樂見膝望」臉書粉專
醫師黃鐙樂公告，明天早上10時將在法菈診所開診。圖／翻攝自黃鐙樂醫師「樂見膝望」臉書粉專

醫師 手術 勞工局

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