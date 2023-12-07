還有1800人候診！台中遭解雇名醫恢復門診 地點曝光

台中市台新醫院骨科人工關節中心醫師黃鐙樂上月底遭無預警解雇，由於黃為國內膝關節手術名醫，還有約1800名病患候診，黃鐙樂昨晚在「樂見膝望」臉書粉專公告，今起恢復正常門診，正式在台中賢德醫院（太平區宜昌路420號）服務。網友對黃能火速開診，紛喊「加油！、我們支持你」，感謝黃的付出。

黃鐙樂專精膝關節手術，他研發「新月型」微創人工關節置換手術，開刀半小時、住院3天即可練習走路，術後一周內逾9成患者脫離助行器，吸引大批患者，甚至有95歲長者來開刀。

黃鐙樂說明，團隊去年8月與台新簽1年約，但今年11月沒發放薪水，11月27日找院方溝通，當晚收到解約函，告知做到11月30日；他隔天向勞工局申訴後，院方才補足薪資，他以為沒解約正常看診，直到病患要回診卻無法掛號，才發現被解雇，向勞工局申請勞資調解。

12月1日，多名患者到醫院發現黃鐙樂被解雇，不滿換醫師，場面一度混亂。楊姓病患質疑，療程才做一半怎麼會換醫師？雲林台西女病患認為，換醫師應提早1個月公告，她剛動膝關節手術，現在該怎麼辦？

台新醫院說明，該中心外包單位，遲不提供績效獎金名細，醫護向勞工局申訴後，以最高績效獎金發放；黃的團隊屬於外包業務，但與法規抵觸，才會結束雇傭關係。