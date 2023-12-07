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名醫在美摔斷肋骨急診躺6小時花50萬 返台健保給付僅3704元

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名醫在美摔斷肋骨急診躺6小時花50萬 返台健保給付僅3704元

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
婦產科名醫、台北秀傳醫院院長鄭丞傑。圖／本報系資料照片
婦產科名醫、台北秀傳醫院院長鄭丞傑。圖／本報系資料照片

婦產科名醫、台北秀傳醫院院長鄭丞傑今年6月在美國意外摔斷2根肋骨，在當地醫院急診花了6個多小時等待檢查，但實際和醫生交談只有6分鐘，最後收到醫療帳單50萬元，返台後他申請海外就醫健保給付，昨核定撥款，只拿到3704元，用此提醒民眾，不要以為在國外的醫療支出，回國後健保會全額給付，「想得美啊！」

鄭丞傑透過臉書粉專分享今年6月，在美國滑雪摔倒，導致2根肋骨斷裂，在阿拉斯加第一大城安克拉治最大醫院掛急診，前後耗費6個多小時，等待做檢查，實際上和醫生對談時間僅有6分鐘，最後也就打了止痛針就回家靜養。

鄭丞傑指，令他震驚是收到醫藥費折合台幣約52萬元，院方先主動打折變成41萬5000元，但後來再補寄一筆6萬元的影像判讀費，總共加起來約台幣50萬元，其中他做了電腦斷層掃描要價28萬元，但這項檢查在台灣健保給付只需5035元，讓他直呼台灣人實在太幸福，擁有全世界都羨慕的全民健保。

鄭丞傑昨晚再PO此事新進度，指返台後他向健保署申請國人海外就醫醫療給付，果然如他所料，健保給付3704元，這就是今年第二季（4-6月）台灣各級醫院一次急診的平均健保給付金額。

鄭丞傑說，許多人以為在國外的醫療支出，回國之後健保會全額給付，「哈哈想得美啊！」像美國那種天價的醫療費用，台灣健保不被吃垮才怪。

鄭丞傑說，雖然健保只有給付他3704元，但是商業保險就會給他給付後不足的金額，當然數目還是50幾萬元（急診呆了6個小時，基本的抽血檢查，吊了一瓶點滴，做了一個腹部電腦斷層檢查，打了一支止痛針這些在台灣總共大概6、7000元吧），幸好他在機場有投保旅行平安險，150萬元以下全額理賠，但這次讓他嚇到了，九月再出國的時候，他決定乾脆直接投保全年的旅遊平安險。

婦產科名醫、台北秀傳醫院院長鄭丞傑分享，今年6月在美國就醫經驗，費用驚人。圖／翻攝自鄭丞傑教授醫師臉書專頁
婦產科名醫、台北秀傳醫院院長鄭丞傑分享，今年6月在美國就醫經驗，費用驚人。圖／翻攝自鄭丞傑教授醫師臉書專頁
鄭丞傑昨收到保署核定在美就醫的海外醫療給付，只有3704元。圖／翻攝自鄭丞傑教授醫師臉書專頁
鄭丞傑昨收到保署核定在美就醫的海外醫療給付，只有3704元。圖／翻攝自鄭丞傑教授醫師臉書專頁
婦產科名醫、台北秀傳醫院院長鄭丞傑分享，今年6月在美國就醫經驗，費用驚人。圖／翻攝自鄭丞傑教授醫師臉書專頁
婦產科名醫、台北秀傳醫院院長鄭丞傑分享，今年6月在美國就醫經驗，費用驚人。圖／翻攝自鄭丞傑教授醫師臉書專頁
婦產科名醫、台北秀傳醫院院長鄭丞傑分享，今年6月在美國就醫經驗，費用驚人。圖／翻攝自鄭丞傑教授醫師臉書專頁
婦產科名醫、台北秀傳醫院院長鄭丞傑分享，今年6月在美國就醫經驗，費用驚人。圖／翻攝自鄭丞傑教授醫師臉書專頁
婦產科名醫、台北秀傳醫院院長鄭丞傑分享，今年6月在美國就醫經驗，費用驚人。圖／翻攝自鄭丞傑教授醫師臉書專頁
婦產科名醫、台北秀傳醫院院長鄭丞傑分享，今年6月在美國就醫經驗，費用驚人。圖／翻攝自鄭丞傑教授醫師臉書專頁

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