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注意！南市旅宿業2026年起「不得」免費提供1次性備品

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
「台南市淨零永續城市管理自治條例」正在議會審議中，與環境部公告內容有所差異。圖／台南市觀旅局提供
「台南市淨零永續城市管理自治條例」正在議會審議中，與環境部公告內容有所差異。圖／台南市觀旅局提供

為配合台南市淨零永續城市管理自治條例即將完成立法，台南市觀光旅遊局召開線上說明會，加強宣導一次用旅宿用品管制措施，提醒旅宿業及早管制因應。觀旅局指出，台南市自治條例更為落實減塑政策，自2026年1月1日起台南市觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業（含特定對象住宿設施、露營場等）均不得免費提供梳子、牙刷、刮鬍刀等個人衛生用品。

市長黃偉哲指出，市府長期以來宣導垃圾分類及減量，多數行政區的垃圾清運由周收6日減為周收4日已實施多年，積極鼓勵市民落實資源回收達成垃圾減量。為配合國家2050淨零排放政策，市府也預計將低碳城市自治條例提升為淨零永續城市管理自治條例，由市府層級強化各產業的因應能力，目前淨零永續城市管理自治條例正在議會審議中。

黃偉哲指出，在觀光旅遊層面，淨零永續城市管理自治條例不僅持續推動低碳旅遊，鼓勵觀光產業取得環保標章及環境教育場域認證，同時更為重視一次用旅宿用品管制事宜，期許由源頭著手，旅宿業與旅客共同響應落實，才能真正減廢減塑。

觀光旅遊局長林國華表示，環境部已在今年7月17日公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，規定旅宿業及其他住宿業自2025年1月1日起不得以小於180毫升容器提供4小瓶（即洗髮精、潤髮乳、沐浴乳及乳液等4類），而6小品（梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽）也不得提供自由取用。

「台南市淨零永續城市管理自治條例」正在議會審議中，觀光旅遊局近期也召開兩場次線上說明會，詳細說明環境部公告及本市自治條例的規範內容與差異，也呼籲旅宿業提早規畫因應。

近期線上說明會資料已公告在觀光旅遊局行政服務網及各旅宿業群組，旅宿業下載參考。觀光旅遊局持續密切掌握自治條例的立法進度，呼籲旅宿業者及早規畫因應措施，共同為永續觀光努力。

台南 住宿 黃偉哲

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