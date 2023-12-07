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今「大雪」乾冷空氣籠罩晴到多雲 早晚冷溫差逾10度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今明兩天多雲到晴，白天較溫暖，但早晚易有明顯低溫出現。本報資料照片
今明兩天多雲到晴，白天較溫暖，但早晚易有明顯低溫出現。本報資料照片

今天是24節氣中的「大雪」，天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，這波冷空氣不強，但受輻射冷卻影響，今晨全台平地最低溫在苗栗公館11.1度，今天白天高溫可達22-27度，溫差逾10度以上。

歐宗學表示，今天受東北季風帶來乾冷空氣影響，水氣相較昨天大幅減少，各地晴到多雲，只有山區附近有零星短暫雨機會。

冷空氣雖不強，配合雲量減少有利輻射冷卻效應，有明顯低溫出現，歐宗學指出，全台平地最低溫在苗栗公館11.1度，北部各縣市平地低溫普遍在12-13度，其他大致在14-16度。預估白天期間陽光加熱明顯，北部高溫可達22-23度，中南部25-27度，日夜溫差大。

歐宗學表示，明天東北季風就會減弱，水氣依然偏少，各地還是維持著相似天氣，今晚到明晨各地仍有局部明顯低溫出現機會，早出晚歸務必注意保暖。

歐宗學指出，周末台灣附近的環境風向為偏東至東南風，各地晴到多雲，迎風面東南部有局部較多雲量及短暫雨機會。冷空氣明顯減弱，早晚低溫回升，白天高溫也會進一步提高，各地可能達26度以上，相似天氣預估可持續到下周一。

下周二清晨鋒面尾端掠過台灣附近後東北季風增強，北部、東半部又會轉為局部陰雨天氣，但下周三、四就會逐漸減弱，又轉為偏東風環境，天氣再次恢復穩定。

但歐宗學指出，未來幾天天氣穩定，空氣品質不理想，今受境外汙染移入影響，各地空品普遍為普通等級，局部可能達敏感不健康。明天雖然東北季風減弱不再有境外汙染移入，東風環境下西半部擴散條件不佳，空品改善有限。

低溫 東北季風

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