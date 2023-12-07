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今天下午入「大雪」4生肖注意...養精調食「慎房事」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天下午進入大雪節氣，命理師楊登嵙提醒此節氣的民俗養生訣竅。圖／本報資料照
今天下午進入大雪節氣，命理師楊登嵙提醒此節氣的民俗養生訣竅。圖／本報資料照

今天下午5時34分進入「大雪節氣，依照中華傳統習俗，屬於「進補」的時節，不過命理師楊登嵙提醒，此節氣進補不是只是吃些營養食品即可，也要調養精神、管理飲食，甚至「房事」都要謹慎，不要縱欲過渡，以在此節氣達到強身健體的目的，而此節氣有鼠、牛、龍、猴等4生肖，要注意飲食衛生與心血管疾病。

命理師楊登嵙說，所謂「大雪」，古人有云「大者，盛也，至此而雪盛也」，亦即進入此節氣後，北方會下起大雪、範圍很廣，萬物潛藏，人也要順應自然的規律，去做相關的養生保養，此節氣以「藏」字為要，從中醫角度，得從「養精神、調飲食、練形體、慎房事、適寒冷」多個角度進行，才能達到強身健體的目的。

楊登嵙說，養精神的意思是此節氣要保持心情穩定、平和，遠離憂鬱，而調飲食與慎房事有關，房事與男性腎臟功能有關，若在此節氣忘情縱欲，恐會招來耗損，不利身體健康與養身保健的宗旨，「陰陽應象大論」提到在冬天「在藏為腎，在色為黑」，冬天養腎正是時候，以黑色食物養腎，符合陰陽五行養生論，包括黑豆、黑刺參、何首烏、黑芝麻、香菇等等，都是不錯的養生食物。

楊登嵙說，大雪節氣要注意的生肖有鼠、牛、龍、猴，除了飲食衛生外，也要戒吃生冷、油炸食物，避免病從口入，另外必須盡量多休息，多做適量運動以放鬆身心，也特別留意心臟血液循環系統方面的毛病，稍有不適便要去醫院做一下全面檢查。

他說，中醫養生強調作息有律、起居有常，養生非常重視形體和精神的調養，認為「眠食二者，為養生之要務」，良好的睡眠能補充能量、恢復精力，有「養陰培元」之效。為適應「冬藏」，此時應適當增加睡眠時間，忌熬夜，提倡早睡，適當多睡，以達到養精蓄銳的目的。

節氣 大雪

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