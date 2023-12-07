冷！11度 吳德榮：今明白天晴暖入夜極冷溫差大

今明兩天溫差很大，要注意增添衣物。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今天清晨最低溫出現在苗栗(公館鄉)，只有11.1度，今明兩天都是白天晴暖、入夜極冷的天氣，應注意穿著調整。

吳德榮指出， 今晨截至6：53縣市平地最低溫出現在苗栗(公館鄉)11.1度；各地區平地最低氣溫約在12至17度，北部(基隆七堵區)12.3度，中部(彰化芬園鄉)13.6度，南部(台南白河區)16.0度，東部(花蓮壽豐鄉)15.2度，台北(南港區)13.1度。

吳德榮指出，最新(6日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天「大陸高壓」籠罩，各地晴朗穩定，為白天晴暖、入夜極冷的天氣，應注意穿著調整。明晨平地最低氣溫仍可降至12度左右，時間雖短暫，呼籲民眾仍應注意。

今日各地區氣溫：北部12至24度、中部14至27度、南部17至29度、東部15至27度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周六白天起至下周一「高壓迴流」影響，各地仍為晴時多雲，東半部偶有零星降雨的機率；氣溫漸升，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差仍很大。

至於下周二(12日)東北季風南下，桃園以北及東半部轉有局部短暫雨，北台轉涼，冷空氣偏弱，但氣溫降幅有限。吳德榮指出，下周三(13日)東北季風減弱，西晴、東偶局部短暫雨，氣溫回升。