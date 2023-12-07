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健康你我他／鼓勵長輩復健 偶用哀兵策略
我有兩年居服經驗，體會照服工作的苦與樂，在工作中的成就與快樂，遠超過常人口中的辛苦。
首次服務一位半身不遂的長者，為讓他能早日行走，家屬督促他積極復健。但長輩在家中有絕對的權威，如今突然轉換角色自然無法接受，因此長輩與家人之間總是在復健與否的拉鋸戰中搞得身心俱疲，有時長輩還會用絕食來抗議。
我服務時，用讚美的方式鼓勵其站立和行走，長輩的配合度尚好，但也有耍賴不配合之時，我則採哀兵政策藉口有年終業績考核，需記錄復健狀況，每站一次累積一點，走一次兩點，以此為依據發放獎勵金。不知長者是信以為真還是配合演出，一段時間後就能自己獨立站起來。
也遇過一位輕微失智的獨居長者，其膝蓋無法負荷身體的重量，在家跌倒幾次後臥床，家屬決定將其送往機構。去機構當天，我幫百般不情願的長輩穿戴衣帽，她卻一把抓住我的頭髮以示抗議，雖不介意，其子還是向我道歉。
另一位長輩自年輕時就不愛洗澡，每次服務時我將聯合報健康版文章念給他聽，若剛好有衛生常識相關文章，我會特別加重語氣，提醒其聽仔細，久而久之，多年的陋習逐漸改變。
長輩如小孩，照護者確實辛苦，但長者也要有尊嚴，當雙方心力交瘁時，適時讓外人接手，家屬得以喘息是不錯的選擇。長照2.0讓不少家庭受惠，切記別濫用哦。
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