黴漿菌感染增 醫示警疫情隨時會來

秋冬季節各種病菌肆虐，急診醫師陸續收治黴漿菌感染個案。一名5歲男童因嚴重咳嗽到急診就醫，篩檢發現，男童感染黴漿菌，除嚴重咳嗽外，還因喉嚨痛出現食欲不振、精神倦怠，胸部X光檢查有輕微「肺炎」，立即住院以點滴及抗生素治療。

台大兒童醫院兒童感染科主治醫師黃立民說，近期台大兒童醫院實驗室分析發現，黴漿菌陽性篩檢個案還滿多的，顯示國內黴漿菌疫情有逐漸上升趨勢，「隨時都可能會有一波疫情」，家長不可輕忽。

新北市立土城醫院急診醫學科主任薛承君指出，該名男童起初症狀，為頭痛、喉嚨痛、輕微發燒、流鼻涕、咳嗽，原先以為是感冒，媽媽帶至一般診所就醫，但看診兩、三次，一周後症狀都未好轉，且咳嗽愈來愈嚴重，合併精神倦怠，才急診就醫，確診感染黴漿菌收治住院。

黴漿菌俗稱「會走路的肺炎」。薛承君表示，若孩童已有食欲不振、精神倦怠、肺炎等3大症狀，必須住院治療。

臨床觀察發現，黴漿菌感染的好發年齡為5至15歲兒童、青少年，因為是飛沫傳染，已在就讀幼兒園、小學的學童，容易遭到傳染，建議家長應注意，平時孩子在教室上課時，最好戴上口罩。

薛承君說，即使遭黴漿菌感染的病人已併發肺炎，但活動力還是不錯而易輕忽。若肺炎嚴重，恐出現發燒多日、呼吸困難、胸口痛或淋巴結腫大，甚至耳朵腫等症狀，此時須提高警覺，立即就醫檢查、治療。