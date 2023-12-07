聽新聞
test
0:00 / 0:00

黴漿菌感染增 醫示警疫情隨時會來

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
黃立民說，國內黴漿菌疫情「隨時都可能會有一波」，民眾、家長不可輕忽。本報資料照片
黃立民說，國內黴漿菌疫情「隨時都可能會有一波」，民眾、家長不可輕忽。本報資料照片

秋冬季節各種病菌肆虐，急診醫師陸續收治黴漿菌感染個案。一名5歲男童因嚴重咳嗽到急診就醫，篩檢發現，男童感染黴漿菌，除嚴重咳嗽外，還因喉嚨痛出現食欲不振、精神倦怠，胸部X光檢查有輕微「肺炎」，立即住院以點滴及抗生素治療。

台大兒童醫院兒童感染科主治醫師黃立民說，近期台大兒童醫院實驗室分析發現，黴漿菌陽性篩檢個案還滿多的，顯示國內黴漿菌疫情有逐漸上升趨勢，「隨時都可能會有一波疫情」，家長不可輕忽。

新北市立土城醫院急診醫學科主任薛承君指出，該名男童起初症狀，為頭痛、喉嚨痛、輕微發燒、流鼻涕、咳嗽，原先以為是感冒，媽媽帶至一般診所就醫，但看診兩、三次，一周後症狀都未好轉，且咳嗽愈來愈嚴重，合併精神倦怠，才急診就醫，確診感染黴漿菌收治住院。

黴漿菌俗稱「會走路的肺炎」。薛承君表示，若孩童已有食欲不振、精神倦怠、肺炎等3大症狀，必須住院治療。

臨床觀察發現，黴漿菌感染的好發年齡為5至15歲兒童、青少年，因為是飛沫傳染，已在就讀幼兒園、小學的學童，容易遭到傳染，建議家長應注意，平時孩子在教室上課時，最好戴上口罩。

薛承君說，即使遭黴漿菌感染的病人已併發肺炎，但活動力還是不錯而易輕忽。若肺炎嚴重，恐出現發燒多日、呼吸困難、胸口痛或淋巴結腫大，甚至耳朵腫等症狀，此時須提高警覺，立即就醫檢查、治療。

黴漿菌 肺炎 咳嗽

延伸閱讀

黴漿菌感染三大症狀需住院 黃立民：疫情隨時會來一波

數名兒童感染！雅加達出現肺炎黴漿菌病例 印尼拒透露人數

不止黴漿菌，中國爆7種病毒感染潮！一表看各種呼吸道感染對哪個年齡層最危險？

中國大陸類流感飆升 羅一鈞：機場採檢尚未驗出黴漿菌

相關新聞

強度接近大陸冷氣團！這天起東半部掀雨勢 周五最冷時間點曝光

中央氣象署指出，若水氣及低溫配合，今晚至明晨中部以北3500公尺以上高山，有機會下雪或出現冰霰。明天東北季風影響，強度「...

撞球名將楊清順肺癌離世 醫示警：年輕患者要釐清「2問題」

台灣撞球名將楊清順今天上午因肺癌過世，享年45歲。醫師提醒，年輕肺癌患者要釐清2問題，就算自己不抽菸，暴露...

區間車突晚40分！樹林山佳間列車誤點引民怨 原來是「牠」闖入煞車不及

台鐵今下午在1204次列車遭異物撞擊，引發民眾疑問，抱怨1204停駛，鐵路單線運轉，列車也突然從準點變成晚40分等延誤情...

黴漿菌感染增 醫示警疫情隨時會來

秋冬季節各種病菌肆虐，急診醫師陸續收治黴漿菌感染個案。一名5歲男童因嚴重咳嗽到急診就醫，篩檢發現，男童感染黴漿菌，除嚴重...

中央縮手！只要留通行空間 騎樓擬開放停車

繼放寬3項交通違規記點措施後，交通部長王國材昨表示，考量城鄉差距，只要留下行人可通行空間，可酌予開放騎樓停車。這項結論已...

東北季風威力強 雪山圈谷、369營地降初雪！入夜後恐結冰

近日受到東北季風加上華南水氣東移影響，中部以北及東北部天氣較濕涼，低溫配合水氣，今天上午雪山圈谷降下今年入冬以來第一場雪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。