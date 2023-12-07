骨鬆釀脊椎骨折 高黏度骨水泥減併發症

骨質疏鬆是長者常見的疾病，衛福部統計，台灣65歲以上長者，每7人就有1人有骨質疏鬆。骨質疏鬆容易導致脊椎壓迫性骨折，主要治療方式是「骨水泥椎體成形術」，長庚醫院最新研究證實，「高黏度骨水泥」用於此術式，能顯著降低骨水泥滲漏，避免壓迫脊髓或其他器官引發併發症的機率。

基隆長庚骨科部脊椎科主任林東儀指出，世界衛生組織已將骨質疏鬆症列為全球第二大的重要流行病，台灣高達160萬人患有骨質疏鬆，其中95萬名為女性。

「骨鬆症造成脊椎壓迫性骨折，會引起劇烈疼痛、駝背，也會影響日常起居。」林東儀表示，骨水泥椎體成形術是在影像導引下，將骨水泥注射灌入損壞的椎體，填充穩固椎體，提供人體支撐，達到快速緩解疼痛，改善患者生活品質。

基隆長庚醫院骨科部主治醫師蔡松航說，使用傳統「低黏稠骨水泥」術後出現滲漏機率高達5成，大部分情況下少量滲漏不致造成影響，但滲漏嚴重時恐會壓迫脊髓或其他重要組織器官，引起嚴重併發症。新式骨水泥黏稠度高，凝固時間較慢，可更均勻推入，不會因為手術過程中的壓力而「到處亂流」，減少滲漏與併發症的機率，不易傷害組織，安全性高。

長庚醫院此項跨國研究與美國梅約醫學中心共同完成，針對1280位接受脊椎骨水泥椎體成形術的病患進行滲漏率研究，成果刊登於2021年9月「歐洲脊椎醫學會官方期刊」。

林東儀提醒，骨質疏鬆民眾要維持適當的鈣質、維生素D攝取，更要定期運動，才能確保骨骼健康。如有骨質疏鬆、壓迫性脊椎骨折風險因素，及早診斷、治療是關鍵，出現背痛等症狀時，應尋求專業醫療團隊治療，定期接受骨密度檢查等。