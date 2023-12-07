健康主題館／糖友未控好血糖 失明風險高

●糖尿病視網膜病變，是非外傷失明之冠 ●眼科、新陳代謝科照護網，一起守護糖友靈魂之窗 ●第一型確診5年後、第二型確診起，每年眼科檢查

糖尿病造成的視網膜病變，是非外傷造成眼睛失明的第一名。一名罹患第一型糖尿病的18歲青少年，因為未控制好血糖，就醫時已經雙眼失明，但國內尚無有效的療法。

濕性黃斑部病變 更快失去視力

黃斑部病變分為乾性及濕性兩種，8成患者屬於乾性，隨年齡增長會慢慢失去中央視野，濕性雖少見但更嚴重，視網膜下出現新的異常血管時，血管可能會洩漏血液或其他液體，從而引起黃斑瘢痕形成，比乾性更快失去視力。

三軍總醫院眼科部一般眼科主任呂大文表示，高度近視、高血壓或眼球外張，都是黃斑部病變好發族群，典型症狀包含視野變暗、霧化等，可用「阿姆斯勒方格表」自主檢測。然而，糖尿病患者卻常併發濕性黃斑部病變，因為糖尿病人血管脆弱，易造成眼底血管出血，進而導致黃斑部水腫。

前總統蔣經國就是糖尿病誘發視網膜病變的典型個案，呂大文說，前總統蔣經國的糖尿病史長，血糖控制不好，也做過很多手術，但視網膜黃斑部病變預後一般都不好。黃斑部病變失明的糖尿病患者，占所有患者10%到15%，目前眼科與新陳代謝科已建立「糖尿病照護網」，由新陳代謝科醫師告知糖友，定期到眼科檢查。

感光區視野變暗 已是嚴重狀態

台大醫院內科部副主任王治元說，糖尿病患者發展到黃斑部病變，和病程呈現正相關，愈久問題愈多，典型症狀是視野變暗，因為黃斑部是眼睛感光部位，一旦變暗就無法看到正常影像，「通常病人會告知視野變暗，都已經是很嚴重的時候」。

王治元解釋，白內障的患者，是因為在陽光下視野變小，在陽光下看不清楚，室內可以看清楚，黃斑部病變則相反，在戶外有陽光可以看清楚，到了沒陽光的室內就無法看清楚。有些年輕糖尿病視網膜病變患者，適逢需要工作的階段，如症狀很嚴重，就會對生活造成明顯影響，不過很難用單一狀況衡量所有病人。

王治元強調，糖尿病患者的血糖、血壓、血脂控制是基本。先前有一名18歲罹患第一型糖尿病個案，未控制好血糖，就醫時已經失明，目前國內尚無相關療法，「糖尿病造成視網膜病變，是非外傷眼睛失明第一名」。

王治元提醒，第一型糖尿病患者，在確診後第5年開始要嚴格追蹤，有些人因為家族遺傳，視網膜比較脆弱，所以會提醒患者定期追蹤；第二型糖尿病患者，則在確診後直接做糖尿病的併發症篩檢。病史愈久愈容易發病，即便血糖控制好也不能完全避免，每年一定要規律到眼科就醫，觀察眼睛的變化並治療。