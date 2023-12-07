透天請人年終大掃除要價6000！日常實踐5習慣 維護整潔不難

2023年進入最後一個月份，除了有幸福感滿滿的聖誕節，還有令人頭疼的歲末年終大掃除！一名網友分享，自己的朋友住在三層樓的獨棟，家中多木製家具，每年大掃除出動全家大小卻還是累得不行。於是朋友下定決心要請居家清潔，爬文後發現有人被開價6000元，結果打掃成效跟不上高價錢，讓朋友相當猶豫；眼看朋友陷入兩難，網友在PTT上發文請益，想請教大家普遍願意花多少錢請居家清潔。

貼文吸引多名網友留言分享經驗：「透天的6000不貴啊，一般行價至少破萬（待過清潔公司的客服路過）」、「我家透天四樓共6房（3衛浴）1廳1廚，對方估價8000元大掃除，我還是花了…休息日還要清潔大掃除太累了」、「20坪2100元」、「25坪2500元」、「我家透天兩千誒，不過是不是大掃除跟一般打掃價碼不同」。

不少網友也表示，自己付費請居家清潔打掃後，覺得不划算，寧可自己多花幾天慢慢清掃，或是將較難清潔的區域交給專業人員，自己負責輕鬆的工作，有效減少工作量的同時，也不會花費太多錢。網友更建議原PO的朋友，平常可以培養清潔整理的習慣，避免累積長期髒污，年末清掃時也不會那麼累。

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日常實踐五行動 大掃除不再是魔王關

信義居家理解大家不想面對年終大掃除的心情，列舉了5項日常行動，包括物歸原位、固定斷舍離、隨手做家務、學習減法生活以及善用智慧家電等習慣，提醒大家從平日生活開始實踐，就能夠為自己降低年終打掃的負擔：

1、物歸原位：

大掃除不知道從何開始，是不是因為雜物堆放得太亂呢？信義居家分享，若想要減輕短時間內清掃大量空間的負擔，首先要養成物品用完歸位的好習慣；平時只要順手將東西放回原位，如看過的書籍擺回書櫃、髒衣服放入洗衣籃，就能夠減少物品隨意亂放所導致的大範圍凌亂，從而減少打掃負擔。

2、固定斷捨離：

信義居家提醒你，需養成定期檢視家中庫存物品狀態的習慣，不僅可以幫助了解家人喜好與需求，還可以維持空間。如：大份量的食物若過期未食用完，可能是家人不愛吃或需求不大，未來可以改買小份量，節省空間和荷包。

3、學習減法生活：

了解大家需求的分量後，其實就可以開始降低生活中不必要的物品，嘗試減法生活啦！在購買裝飾品佈置居家環境前，可以先多思考其必要性，加上裝飾品往往容易堆積灰塵髒污，若平時無擦拭整理的習慣，對環境維持反而適得其反。

4、隨手做家務：

為什麼年終大掃除總會有擦不完的頑固污漬呢？就是因為長時間的不清潔，才會在日積月累下形成難以清理的頑垢！信義居家建議，平時若順手進行簡單的家務，就是對維護環境整潔最大的助益，也可減少油漬、水垢等頑垢的累積。

5、善用智慧家電：

大掃除時全靠人力當然會累，如果這時候有智慧家電的輔助，是不是就輕鬆多了呢？隨著科技進步，有許多智慧家電可以分擔平時基本的環境維護工作，如掃拖地機器人可以定時維護地板清潔、洗碗機可以幫忙洗淨碗盤等；善用智慧家電，讓自己可以有更多餘的時間進行前述的日常行動吧！

現代人生活忙碌，只能用零碎時間簡單打掃居家環境，維持一定程度的宜居狀態；若希望委外專業清潔團隊清理，降低大掃除負擔，信義居家建議可提早安排，不僅可享有優惠，屆時過年時只需要再簡單擦拭即可，減輕清掃壓力。

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