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中信點燃生命之火 募款開跑

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
第卅九屆「點燃生命之火」昨點燈，中信金控總經理陳佳文（左）代表中信銀行首捐兩百萬元，由中信慈善基金會董事長辜仲諒（中）與兒福聯盟董事長林志嘉（右）代表接受。記者曾吉松／攝影
第卅九屆「點燃生命之火」昨點燈，中信金控總經理陳佳文（左）代表中信銀行首捐兩百萬元，由中信慈善基金會董事長辜仲諒（中）與兒福聯盟董事長林志嘉（右）代表接受。記者曾吉松／攝影

第卅九屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動開跑，昨舉行點燈儀式，象徵為全台偏鄉弱勢孩童「點一盞燈、照亮一個生命」。中信金控由總經理陳佳文代表捐贈兩百萬元，中信慈善基金會董事長辜仲諒表示，近期經濟復甦腳步放緩，可能影響捐款意願，但台灣偏鄉仍有許多弱勢孩童需要關心。

辜仲諒指出，中國信託一年投入五大公益金額有十億元，基金會從一開始的三人至今已有廿多人，且邁入第四十年。感謝愛心企業長期支持，也鼓勵孩子要有夢想。

談到棒球對偏鄉弱勢孩童的幫助，辜仲諒說，曾看過有不幸遭遇的小朋友，打棒球時卻能暫時忘記背景、遭遇、處境，快樂的在太陽下打棒球。他也告訴基金會團隊，孩子即使念完大學，出社會後仍要繼續關心、幫助他們。

本屆「點燃生命之火」募款至明年二月廿九日止，善款全數捐助兒福聯盟文教基金會三○一所偏鄉小學、「台灣夢兒少社區陪伴扎根計畫」廿六個築夢基地、「愛接棒少棒暨青少棒資助計畫」廿五所偏鄉學校棒球隊，以及紙風車文教基金會全台偏鄉巡演。

中信銀表示，民眾可透過活動官網使用LINE Pay、Apple Pay等行動支付捐款或至中信銀分行臨櫃捐款、郵局郵政劃撥，以及全台逾七千台ＡＴＭ愛心捐款鍵捐款，中信銀用戶也可用HOME BANK APP捐款。

偏鄉學校 捐款 中信

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