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買節能熱水器、瓦斯爐 明年擬補助

聯合報／ 記者江睿智苗珮瑩陳熙文／台北報導
民眾只要購置效能一級或二級瓦斯爐或熱水器，每台可獲補助1,000元至3,000元補助。 聯合報系資料照／記者曾增勳攝影
民眾只要購置效能一級或二級瓦斯爐或熱水器，每台可獲補助1,000元至3,000元補助。 聯合報系資料照／記者曾增勳攝影

家用器具節能利多來了，行政院會今天將拍板通過經濟部提報的「住宅燃氣器具節能產品補助措施」，未來民眾不用汰舊換新，只要購置效能一級或二級瓦斯爐或熱水器，每台可獲補助一千至三千元補助，補助購買期間為明年一月一日至四月卅日止，同一用電戶限購一台瓦斯爐及熱水器，預計共補助廿三萬台。

行政院官員指出，目前還有三成家戶使用的燃氣用品（瓦斯爐、熱水器等）沒有汰換成節能家電，因此再加碼推出相關補助。

經濟部今年已推出「住宅家電汰舊換新節能補助」計畫，民眾將家中十年以上老舊冷氣機或冰箱汰換為一級能效產品，每台補助三千元；明年再推出「住宅燃氣器具節能產品補助措施」，這項新措施，經濟部預計投入四億元補助。

依規畫，民眾只要在明年一月一日至四月卅日購置一級瓦斯爐（雙口爐以上）、自然排氣式瓦斯熱水氣、強制排氣式瓦斯熱水器，每台可獲補助兩千至三千元；若是二級產品，則補助一千至兩千元。

經濟部表示，這項措施可促進廿三萬台燃氣器具能效提升為一、二級，進而促進節能，減少碳排，預估可節約天然氣相當於八點一萬戶家庭一年使用量，年減碳量相當於一一一座大安森林公園

行政院 大安森林公園

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