聽新聞
test
0:00 / 0:00
買節能熱水器、瓦斯爐 明年擬補助
家用器具節能利多來了，行政院會今天將拍板通過經濟部提報的「住宅燃氣器具節能產品補助措施」，未來民眾不用汰舊換新，只要購置效能一級或二級瓦斯爐或熱水器，每台可獲補助一千至三千元補助，補助購買期間為明年一月一日至四月卅日止，同一用電戶限購一台瓦斯爐及熱水器，預計共補助廿三萬台。
行政院官員指出，目前還有三成家戶使用的燃氣用品（瓦斯爐、熱水器等）沒有汰換成節能家電，因此再加碼推出相關補助。
經濟部今年已推出「住宅家電汰舊換新節能補助」計畫，民眾將家中十年以上老舊冷氣機或冰箱汰換為一級能效產品，每台補助三千元；明年再推出「住宅燃氣器具節能產品補助措施」，這項新措施，經濟部預計投入四億元補助。
依規畫，民眾只要在明年一月一日至四月卅日購置一級瓦斯爐（雙口爐以上）、自然排氣式瓦斯熱水氣、強制排氣式瓦斯熱水器，每台可獲補助兩千至三千元；若是二級產品，則補助一千至兩千元。
經濟部表示，這項措施可促進廿三萬台燃氣器具能效提升為一、二級，進而促進節能，減少碳排，預估可節約天然氣相當於八點一萬戶家庭一年使用量，年減碳量相當於一一一座大安森林公園。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言