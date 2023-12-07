產品代言亂象將嚴管！國民營養法 立院初審通過

國民營養專法推動近四十年，立院社福衛環委員會昨逐條審查「營養及健康飲食促進法」草案，通過行政院版本，但增加預算編列法規。法案明定「傳播不實營養及健康飲食消息，限期未改正者將處三萬至卅萬以下罰鍰，得按次處罰至改正為止。」該法案催生者、營養師公會全聯會前理事長金惠民認為，有助於匡正「違規代言」亂象。

金惠民強調，醫事人員不應幫廠商做廣告，即使代言也應提出實證依據，但現在許多醫師、營養師、藥師等醫事人員擔任產品代言人且宣稱效益，新制上路將受嚴格規範。

董氏基金會營養中心主任許惠玉持相同意見，她指出，愈來愈多醫事人員以及網紅從事商品廣告、代言，有必要予以規範，以免造成民眾識讀上的雜訊，制定「不實訊息」的定義時，應明確規範。

不過金惠民也說，營養法是相當基本的法律，早該通過；營養學屬於預防醫學領域，現已走入亞健康時代、慢性病盛行，「現在開始做，其實已經太晚了」。

許惠玉表示，此法屬於基本法，宣示意義濃厚，但想要推廣國人營養觀念，「有錢、有人、有時間」三項要素缺一不可，如果缺乏管考機制，可能淪為「擺著好看」的法規，必須研擬周全機制。

國健署副署長賈淑麗表示，未來各地衛生單位受理檢舉案時，將採個案討論，不排除比照食安法，主動出擊查緝不實訊息。