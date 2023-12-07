聽新聞
test
0:00 / 0:00

產品代言亂象將嚴管！國民營養法 立院初審通過

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
行政院通過「營養及健康飲食促進法」草案，內容包括國民營養調查、推動國民營養教育等規範。記者林澔一／攝影
行政院通過「營養及健康飲食促進法」草案，內容包括國民營養調查、推動國民營養教育等規範。記者林澔一／攝影

國民營養專法推動近四十年，立院社福衛環委員會昨逐條審查「營養及健康飲食促進法」草案，通過行政院版本，但增加預算編列法規。法案明定「傳播不實營養及健康飲食消息，限期未改正者將處三萬至卅萬以下罰鍰，得按次處罰至改正為止。」該法案催生者、營養師公會全聯會前理事長金惠民認為，有助於匡正「違規代言」亂象。

金惠民強調，醫事人員不應幫廠商做廣告，即使代言也應提出實證依據，但現在許多醫師、營養師、藥師等醫事人員擔任產品代言人且宣稱效益，新制上路將受嚴格規範。

董氏基金會營養中心主任許惠玉持相同意見，她指出，愈來愈多醫事人員以及網紅從事商品廣告、代言，有必要予以規範，以免造成民眾識讀上的雜訊，制定「不實訊息」的定義時，應明確規範。

不過金惠民也說，營養法是相當基本的法律，早該通過；營養學屬於預防醫學領域，現已走入亞健康時代、慢性病盛行，「現在開始做，其實已經太晚了」。

許惠玉表示，此法屬於基本法，宣示意義濃厚，但想要推廣國人營養觀念，「有錢、有人、有時間」三項要素缺一不可，如果缺乏管考機制，可能淪為「擺著好看」的法規，必須研擬周全機制。

國健署副署長賈淑麗表示，未來各地衛生單位受理檢舉案時，將採個案討論，不排除比照食安法，主動出擊查緝不實訊息。

健康飲食 廣告 營養師

延伸閱讀

立院初審 傳播營養健康飲食假消息每次最重罰30萬

推動40年 營養專法今通過立院初審

嘉市立委參選人張秀華設幸福郵筒 承諾帶民意入立院

最低工資法立院明協商 曾銘宗：被蔡政府延宕七年

相關新聞

強度接近大陸冷氣團！這天起東半部掀雨勢 周五最冷時間點曝光

中央氣象署指出，若水氣及低溫配合，今晚至明晨中部以北3500公尺以上高山，有機會下雪或出現冰霰。明天東北季風影響，強度「...

撞球名將楊清順肺癌離世 醫示警：年輕患者要釐清「2問題」

台灣撞球名將楊清順今天上午因肺癌過世，享年45歲。醫師提醒，年輕肺癌患者要釐清2問題，就算自己不抽菸，暴露...

區間車突晚40分！樹林山佳間列車誤點引民怨 原來是「牠」闖入煞車不及

台鐵今下午在1204次列車遭異物撞擊，引發民眾疑問，抱怨1204停駛，鐵路單線運轉，列車也突然從準點變成晚40分等延誤情...

黴漿菌感染增 醫示警疫情隨時會來

秋冬季節各種病菌肆虐，急診醫師陸續收治黴漿菌感染個案。一名5歲男童因嚴重咳嗽到急診就醫，篩檢發現，男童感染黴漿菌，除嚴重...

中央縮手！只要留通行空間 騎樓擬開放停車

繼放寬3項交通違規記點措施後，交通部長王國材昨表示，考量城鄉差距，只要留下行人可通行空間，可酌予開放騎樓停車。這項結論已...

東北季風威力強 雪山圈谷、369營地降初雪！入夜後恐結冰

近日受到東北季風加上華南水氣東移影響，中部以北及東北部天氣較濕涼，低溫配合水氣，今天上午雪山圈谷降下今年入冬以來第一場雪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。