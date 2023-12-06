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胸悶不只是憂鬱 醫師提醒：心血管、失眠問題不可輕忽

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
醫師表示，從遇過個案原以為是憂慮造成胸悶，但經過檢查才發現心臟功能比較差，甚至有血管阻塞問題。胸悶示意圖。本報資料照片
醫師表示，從遇過個案原以為是憂慮造成胸悶，但經過檢查才發現心臟功能比較差，甚至有血管阻塞問題。胸悶示意圖。本報資料照片

工作忙碌，壓力沈重，憂鬱患者明顯增加，國泰醫院心血管中心主治醫師郭志東表示，憂鬱症、躁鬱症病友罹患心血管疾病的風險較高，如有胸悶、呼吸困難症狀，務必提高警覺，除規律用藥，還需均衡飲食，多運動，降低心肌梗塞危機。

郭志東指出，部分門診病人係從精神科轉介而來，原先以為胸悶、呼吸困難，係因焦慮、憂慮所引起，經過進一步檢查發現，心臟功能比較差，甚至血管阻塞。

為何憂鬱症、躁鬱症患者罹患心血管疾病的風險較高？郭志東提出四大原因，分述如下：

一、飲食失衡：憂鬱症病人若有厭食，常營養不良；躁鬱症患者容易暴飲暴食，飲食的量跟種類不均衡，可能短時間攝取高熱量、高含糖量食物，如冰淇淋、巧克力，缺乏青菜、水果，長期飲食失衡，就容易引發三高、肥胖。

二、缺乏運動：憂鬱症患者常不願意出門，少運動，讓心血管功能退化，容易引起血栓問題，運動時易喘，久而久之更少運動。

三、情緒異常：情緒是影響血壓的關鍵，特別是躁症發作時血壓可能劇烈改變，對血管、心臟都是負擔，長期下來恐會產生一定負面影響。

四、睡眠品質較差：憂鬱症、躁鬱症患者多有失眠問題，睡眠週期也會影響膽固醇代謝。

郭志東表示，種種因素加起來，讓情緒障礙患者較罹患心血管疾病，病友及家屬務必多加防範。

憂鬱症 患者 運動

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