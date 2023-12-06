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東北季風威力強 雪山圈谷、369營地降初雪！入夜後恐結冰

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今天上午雪山圈谷降下今年入冬以來第一場雪，369營地也同樣飄下瑞雪。圖／台灣戶外自組揪團提供
今天上午雪山圈谷降下今年入冬以來第一場雪，369營地也同樣飄下瑞雪。圖／台灣戶外自組揪團提供

近日受到東北季風加上華南水氣東移影響，中部以北及東北部天氣較濕涼，低溫配合水氣，今天上午雪山圈谷降下今年入冬以來第一場雪，369營地也同樣飄雪；由於入夜後有可能結冰，雪霸國家公園管理處提醒山友冬季登山要做好保暖措施，如遇天候不佳或降雪結冰，請審慎評估安全。

雪霸國家公園管理處指出，今天在海拔約3500公尺的雪山圈谷，降下今年入冬以來的第一場雪，369營地同樣飄雪。針對雪季到來，明年1月2日起至3月31日將施行雪季入園登山管理，雪季期間，生態保護區入園一般申請案人數為1至6人為限(含領隊)，需檢附雪攀裝備與技術自我檢查表；其中，申請聖稜線還要多檢附登山安全管理評估表供雪霸處備查，並建議應3人以上。

另外，圈谷降雪量達雪尺30公分以上，開放圈谷特定範圍供雪地訓練隊伍紮營使用，請雪訓隊伍不要擅離雪訓營地範圍外任意紮營；開放圈谷紮營的人數以每日 30 人為限，如雪況不佳（積雪未達30公分），為維護園區高山植物生態系與冰河地質，原核定之營位應予取消。

雪霸處將在熱門登山路線的登山口與山莊，持續安排雪季指導員協助山友使用雪攀裝備並提供雪季登山相關諮詢服務。

山友 降雪 雪山 國家公園 東北季風 低溫

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