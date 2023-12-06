COP28倡議全球冷卻行動 環境部：明年將管制氫氟碳化物

全球氣溫續創新高，未來因氣候變遷帶來的高溫與熱浪情境下，對空調冷氣的需求愈來愈高，COP28主辦國阿拉伯聯合大公國主席團與聯合國環境署（UNEP）共同發起「全球冷卻行動承諾（Global Cooling Pledge）」，目前已有63個國家響應參加；環境部表示，該行動與台灣淨零策略相符。

「全球冷卻行動承諾」要求簽署國在2026年前制定該國的「國家冷卻行動計畫」，承諾支持推動高效與創新的冷卻空調技術、盼2050年前將全球冷氣空調排放的溫室氣體減少60%以上，目前已有包括美國在內的63個國家響應參加。

環境部氣候署長蔡玲儀表示，該行動計畫與台灣淨零關鍵戰略及氣候變遷因應法的目標與策略相符。該計畫是由UNEP倡議，台灣無法直接參與，但正面看待此事，也盼能參照倡議的措施與作為，與其他國家一起行動。

蔡玲儀指出，該行動計畫主要有3大策略，第一，從被動式降溫做起，舉例來說，新建案一開始的規畫設計就要減少空調、冷氣的使用，目前我國氣候變遷因應法當中就有條文規定，未來環境部能對新建物的構造及使用設備，訂定減低溫室氣體排放的規定。

第二，提高設備能源使用效率。在我國淨零關鍵戰略中，本就要求積極推動節能，而該行動計畫鼓勵未來製作冷氣、空調的製造商應生產更節能的設備，台灣也會鼓勵產業落實；

第三，減少冷媒的使用。蔡玲儀指出，許多空調、冷氣所使用的冷媒，主要化學物質為氫氟碳化物（HFCs），也是導致溫室效應的物質之一，環境部先前已預設COP28會進行倡議此議題，因此日前已預告訂定「氫氟碳化物管理辦法」草案及「蒙特婁議定書列管的高溫暖化潛勢溫室氣體氫氟碳化物種類」草案，明年起將設氫氟碳化物總量管制。

蔡玲儀說，此行動計畫提到，考量各國推動作法及想法不同，認為應要有一個國家行動計畫，這部分涉及環境部、經濟部、內政部等跨多個部會的業務，台灣若要參照此措施，屆時會邀集各部會討論執行；蔡玲儀強調，台灣作法與國際的方向若有一致性，有助於台灣在國際上的參與及能見度。