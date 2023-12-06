噴血不止！孕婦2天「死了3次」被台大名醫救回 網：含淚看完全篇

台大醫院婦產科名醫施景中昨天在臉書貼出一張手寫卡片，分享「死了三次的孕婦」故事。一位孕婦2天內歷經3次搶救，手術途中一度「噴血不止」，同事、妻子都要求施景中不要再救了，病人家屬也簽署了拒絕心肺復甦術的同意書，但他仍堅持搶救到底，最終從鬼門關撿回一命。感人故事不到24小時，吸引超過1.6萬人按讚，有網友表示「含淚看完全篇」。

施景中一位女病患，懷孕期間在其他醫學中心被診斷「重度植入性胎盤」。他回憶，初次會診時，病人是被先生推進診間，自己提醒，懷孕7個月後，產前大出血機會增高，要求對方至台北居住待命。時間推移至半年前，預定回診的前一天，病人出現大出血，「這是一個栽看的開始。」

該名病患先被送至家裡附近桃園當地的大醫院，沒多久就發生心跳停止，經醫療人員搶救回覆心跳後，以救護車轉送台大。施景中先接獲通知，已在台大醫院急診重症區等待，不料半小時車程中，孕婦再次失去生命跡象，一路上救護人員實施心肺復甦術（CPR）至台大。

因病人還在出血，病人被送至開刀房，孰料正準備麻醉時，病人再度停止心跳。施景中表示，當時大家都慌了，泌尿科醫師馬上進行壓胸急救，其他醫師則在病患下方開刀摘除子宮，緊接著將病人送至放射科做血管衰塞。歷經奮戰，病人恢復意識，送入加護病房觀察。

不過「災難接中而至」，術後電腦斷層發現，病人肝臟、腎臟多處壞死，研判與連續3次休克、心跳停止有關，且病人發生嚴重凝血病變，腹腔內、皮下組織「到處都在噴血」，再次送血管栓塞治療後，病人死亡風險很高，不確定能否救回。

「那兩天內收到醫院的病人緊急通報，總共幾十通，收到必須在30分鐘內回覆，根本就無法闔眼。」施景中表示，凌晨3點，又接到急診醫師電話，需為病人開刀，且必須開進腹中止血。當時加護病房主治醫師提醒，病人很可能死在病床上，「你確定要開嗎？」他心想，若什麼都不做，病人就是在加護病房死亡，「這對家屬情何以堪？」

施景中再度衝往醫院，出門前，太太心疼他連日未眠，要他「不要再去救了，叫醫院找別人吧，大家都要找你，哪裡救的完？」施景中義無反顧，沒再回頭就衝至醫院，在開刀房外看到感人一幕，病人全家跪在地上向上帝祈求，孕婦母看苦喊：「上帝阿，她小孩還這麼小，請不要帶走她...」

手術進行數小時，還經歷病人在術中腸壞死，最終病人狀況穩定，送至加護病房，施打三線升壓劑，維持病人心肺功能，沒多久卻出現心房震顫。萬念俱灰，家屬最終簽下安寧緩和醫療條例的拒絕急救同意書（DNR）。後經加護病房調養2個月，該名孕婦「居然慢慢活過來了。」

危急時刻距今已數個月，施景中門診中，被護理師通知，有「以前的病人」至診間探視，門一開，竟是這名孕婦。他最初認不出對方，經過病人自我介紹後，才想起原來就是這位「死了三次的孕婦」，自己從未看見她站立行走的模樣，難怪想不起是誰。

孕婦的孩子在急救中不幸離世，病危之際，仍留下第一張，也是最後一張全家福作為紀念。施景中收下病人手寫卡片，並感性表示，「她微笑著，我知道她離完全康復那天也不遠了。」