建立「數位資訊整合平台」 機場公司獲頒政府服務獎

行政院今天頒發第6屆政府服務獎，機場公司以旅客為中心，創新建立「機場數位資訊整合平臺」，達到「打通旅客通關瓶頸」、「資源有效管理」、「預先通報」及「節省人力及紙張消耗」四大成效，在145個參獎單位脫穎而出，獲得「數位創新加值」類別獎項肯定。

機場公司董事長楊偉甫表示，為實現智慧機場願景，機場公司以旅客角度出發，採取數位轉型策略，在管理及服務面向，展開多項數位化工程，自2021年起，歷時3年建置「機場數位資訊整合平臺（Airport Digital Integration Platform，ADIP）」。

楊偉甫指出，在克服各系統架構不同、資訊呈現不一等挑戰後，終於順利將航班資訊、報到櫃檯、行李分揀等58個主系統、300條資訊流整合為一條虛擬高速公路，提供26個內外部單位參與使用，為國內機場首創單一資訊整合分享平臺，攜手機場服務大聯盟240個公民營單位，有效提升機場營運效能，達到「便利旅客通關」的核心目標。

機場公司指出，透過資訊的數位化與視覺化，機場服務大聯盟成員可根據自身業務需要，取得經過梳理的資料。ADIP可支援筆電、手機或是平板電腦瀏覽，方便相關人員隨時掌握狀況，應用於日常營運可達到「打通旅客通關瓶頸」、「機坪資源有效管理」、「預先通報」、「節省人力及紙張消耗」等四大成效。

機場公司表示，將持續優化ADIP系統，以成為桃園機場大腦中樞為目標，導入大數據分析及AI模型，持續豐富平臺內容及行動應用功能，延伸旅客服務範圍，未來規劃結合桃園機場官網或手機APP，讓旅客能直接使用ADIP的資料，朝提供旅客全方位個人化服務努力。