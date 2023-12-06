快訊

開幕1周就大排長龍！士林夜市開賣大陸傳統點心 網友不酸了：確實特別

性騷環抱下屬還說「好香」 懲戒法院前院長李伯道被監院彈劾

建立「數位資訊整合平台」 機場公司獲頒政府服務獎

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
ADIP應用於日常營運可達到「打通旅客通關瓶頸」、「資源有效管理」、「預先通報」及「節省人力及紙張消耗」四大成效，有效提升機場營運效能。圖／機場公司提供
ADIP應用於日常營運可達到「打通旅客通關瓶頸」、「資源有效管理」、「預先通報」及「節省人力及紙張消耗」四大成效，有效提升機場營運效能。圖／機場公司提供

行政院今天頒發第6屆政府服務獎，機場公司以旅客為中心，創新建立「機場數位資訊整合平臺」，達到「打通旅客通關瓶頸」、「資源有效管理」、「預先通報」及「節省人力及紙張消耗」四大成效，在145個參獎單位脫穎而出，獲得「數位創新加值」類別獎項肯定。

機場公司董事長楊偉甫表示，為實現智慧機場願景，機場公司以旅客角度出發，採取數位轉型策略，在管理及服務面向，展開多項數位化工程，自2021年起，歷時3年建置「機場數位資訊整合平臺（Airport Digital Integration Platform，ADIP）」。

楊偉甫指出，在克服各系統架構不同、資訊呈現不一等挑戰後，終於順利將航班資訊、報到櫃檯、行李分揀等58個主系統、300條資訊流整合為一條虛擬高速公路，提供26個內外部單位參與使用，為國內機場首創單一資訊整合分享平臺，攜手機場服務大聯盟240個公民營單位，有效提升機場營運效能，達到「便利旅客通關」的核心目標。

機場公司指出，透過資訊的數位化與視覺化，機場服務大聯盟成員可根據自身業務需要，取得經過梳理的資料。ADIP可支援筆電、手機或是平板電腦瀏覽，方便相關人員隨時掌握狀況，應用於日常營運可達到「打通旅客通關瓶頸」、「機坪資源有效管理」、「預先通報」、「節省人力及紙張消耗」等四大成效。

機場公司表示，將持續優化ADIP系統，以成為桃園機場大腦中樞為目標，導入大數據分析及AI模型，持續豐富平臺內容及行動應用功能，延伸旅客服務範圍，未來規劃結合桃園機場官網或手機APP，讓旅客能直接使用ADIP的資料，朝提供旅客全方位個人化服務努力。

為實現智慧機場願景，機場公司以旅客角度出發，打造ADIP平臺，達到「便利旅客通關」的核心目標。圖／機場公司提供
為實現智慧機場願景，機場公司以旅客角度出發，打造ADIP平臺，達到「便利旅客通關」的核心目標。圖／機場公司提供
機場公司建立「機場數位資訊整合平臺」，獲行政院政府服務獎肯定，由行政院長陳建仁（左）頒發獎項，機場公司董事長楊偉甫（右）代表領獎。圖／機場公司提供
機場公司建立「機場數位資訊整合平臺」，獲行政院政府服務獎肯定，由行政院長陳建仁（左）頒發獎項，機場公司董事長楊偉甫（右）代表領獎。圖／機場公司提供
機場公司「機場數位資訊整合平臺」，整合旅客報到、行李、航班等各環節資訊，打造機場大聯盟數位平臺，獲行政院政府服務-創新加值獎肯定。圖／機場公司提供
機場公司「機場數位資訊整合平臺」，整合旅客報到、行李、航班等各環節資訊，打造機場大聯盟數位平臺，獲行政院政府服務-創新加值獎肯定。圖／機場公司提供

桃園機場 願景

延伸閱讀

立法管制軍演拍攝 何志偉：建議軍方開發戰機賞機景點

祖母送「聖誕禮物」禁提前開！孫子提公事包搭飛機險被捕 打開見到…

機場接送變客運車票！花20萬跟團旅遊行程、飯店都不同 結局翻轉引熱議

上萬Dior包包拿來裝橘子！Jisoo在機場玩躲貓貓、粉絲喊餓就發食物　超可愛行為拯救所有人的「上班憂鬱」心情

相關新聞

強度接近大陸冷氣團！這天起東半部掀雨勢 周五最冷時間點曝光

中央氣象署指出，若水氣及低溫配合，今晚至明晨中部以北3500公尺以上高山，有機會下雪或出現冰霰。明天東北季風影響，強度「...

撞上入侵外物…台鐵區間車煞車不及 釀部分列車延誤

台鐵1204次區間車今天下午行駛至南樹林至山佳間，發生外物入侵事件，列車疑煞車不及撞上，以致路線單線運轉，部分列車延誤。

潘孟安大庭廣眾吸加熱菸未說明 北市衛生局開罰2000元

國民黨立委王鴻薇上月揭露，民進黨總統參選人賴清德辦公室總幹事潘孟安與民進黨新潮流要角，在海鮮餐廳門口抽加熱菸，她也向北市...

黴漿菌感染三大症狀需住院 黃立民：疫情隨時會來一波

秋冬季節，病菌百花齊放，急診醫師於臨床仍陸續收治黴漿菌感染個案。一名5歲男童，最近兩天嚴重咳嗽，媽媽形容「孩子幾乎是一整...

3狀況暫緩違規記點 王國材：騎樓留行人空間可開放停車

交通違規記點新制，一年累積12點需吊扣駕照2個月，並增加可檢舉項目，先前在職業駕駛抗議下，交通部暫緩交岔路口、公車站10...

今濕涼北宜花間歇降雨 周四周五清晨北部低溫下探14度

中央氣象署指出，今天天氣濕涼，北宜花間歇短暫降雨，不過今晚起，中部以北降雨趨緩。明起天氣雖轉乾，受東北季風影響，周四至周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。