長榮航勤勞資代表選舉出爐 勞方派提年終比照長榮航空

長榮航勤工會日前因基層員工申請入會困難，勞資會議代表選舉又有黑箱作業疑慮，衍生爭議風波不斷，但工會昨天進行會議代表普選，勞方在９席代表取得５席，成為過半優勢，而５名代表今天也向公司喊話「長榮航勤年終獎金和調薪應和長榮航空一致」，避免差別待遇。長榮航勤回應，公司基於永續經營及照顧員工的理念，會審慎評估營收及獲利狀況，在合理的範圍讓同仁分享努力的成果。

長榮航勤今年初因年終只有1個月，對比同集團其他公司與同業相差甚遠，引發基層反彈與不滿，許多員工在元旦前2天臨時請假，導致公司連假期間鬧人力荒，董事長陳有玉都戴起手套搬行李；後來，長勤基層員工希望透過工會爭取權益，但長勤內部已有工會，入會資格審查嚴苛，勞資會議代表又以內網辦投票，今年9月再掀爭議，桃園市勞動局也介入調解。

聲援長勤基層員工的臺灣機場地勤產業工會顧問周聖凱今天表示，長勤昨天已完成第7屆勞資會議代表普選，此次普選共規劃7個選區、9個席次，勞方總共拿下5席，桃機選區有馬典萱、蘇筠婷和黃柏齊，松勤選區為李至軒，高勤選區是沈穎杰，5人均是協助發起加入工會連署的重要成員，沈穎杰更是帶領高勤同仁發起拒絕加班行動反對不當調動的臺灣機場地勤產業工會理事長。

周聖凱說，沈穎杰等5人均支持「長榮航勤年終獎金和調薪應和長榮航空一致」，避免差別待遇，也是避免再度發生集體請假爭議的治本之道，面對跨年連假在即，長榮航勤公司應盡速29日前召開勞資會議，協商年終獎金和調薪。