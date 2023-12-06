從地獄到天堂！花900元拖吊費中特獎200萬元 網羨炸：最幸福的罰款
是你嗎？財政部公布112年9、10月特獎中獎清冊，一名車主花了900元拖吊費，竟中了200萬元特獎，引發網友熱議，有人說「地獄到天堂」、「天理是安慰老實人的東西」、「中華民國最幸福的違規罰款」，還有網友說，「可以換新車了！」
有網友在臉書社團「叫不醒的都叫做遠方」PO出財政部官網截圖照，照片顯示在上月25日開獎的112年9、10月特獎中獎清冊中，有一名中了200萬元特獎的得主，是因在拖吊場付了900元拖吊費，並加註「被拖吊然後中200萬」，引發網友討論。
有網友說，「天理難容」、「以後每天違停」、「因禍得福」、「悲極生樂」、「可以換新車了」、「地獄到天堂」、「真的什麼事情都會發生」、「會中200萬欸不拖一下嗎」、「塞翁失馬焉知非福」。
但有網友說，「這是道路救援，不是被拖吊，也許只是車壞了」、「我只有被拖而已」、「財運來了擋都擋不住欸這個。」
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