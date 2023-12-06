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飲食調查面向廣！中央訂飲食指引 衛福部盼給醫院空間

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
衛福部長薛瑞元6日於立院審查《營養及健康飲食促進法》草案時表示，立委雖希望由中央制定糖尿病等慢性疾病的飲食指引，但最好還是由各醫院制定細節。圖／聯合報系資料照
衛福部長薛瑞元6日於立院審查《營養及健康飲食促進法》草案時表示，立委雖希望由中央制定糖尿病等慢性疾病的飲食指引，但最好還是由各醫院制定細節。圖／聯合報系資料照

糖尿病等疾病牽涉複雜，個案處理狀況不同，建議還是由醫院自行制定飲食指引！」衛福部薛瑞元6日於立院審查《營養及健康飲食促進法》草案時表示，立委雖希望由中央制定糖尿病等慢性疾病的飲食指引，但最好還是由各醫院制定細節。

飲食調查面向廣

立法院衛環委員會6日審查衛福部送來的《營養及健康飲食促進法》草案，此法希望建構健康飲食支持環境，提升人民營養及健康飲食知能，增進國民健康。

行政院版第8條（未來法規第9條）規定：「中央主管機關應定期辦理營養調查、研究及建置食品營養成分資料庫。」國民黨立委林為洲詢問說，素食者是否要另外進行調查或制定量身打造的飲食指引？國建署長吳昭軍表示不用，相關調查也包含了素食者。

立委盼定慢性病指引

時代力量立委王婉諭則希望院版第8條可以制定更詳細，包括調查的對象與內容須要由中央主管機關定之。吳昭軍則認為，相關調查都會委託專業團體，應該不用在法規上強制規定，但在民進黨召委邱泰源的堅持下，法規最終還是加上「由中央主管機關訂之」。

民進黨立委吳玉琴與陳靜敏在討論修法時，建議衛福部應將院版第9條（未來法規第10條）：「中央主管機關應分別依性別、年齡、懷孕及生產等，擬訂人民營養及飲食建議攝取基準。」增加其他如糖尿病等慢性病，讓民眾在處理相關疾病的飲食時，能更有所依據。

保留給醫院彈性

但薛瑞元認為，由中央制定指引，恐會限制醫事人員處置病患的彈性。他指出，如果碰到病情不單純的病友，例如糖尿病與癌症的共病，若將相關疾病的飲食指引位階拉升到法規，恐約束醫療人員根據學理與病人狀況彈性化處理飲食的空間。薛瑞元強調，相關指引都會經過醫學會評估，兼顧專業也會保留彈性。

民進黨召委邱泰源則說，希望立法不要在這邊拖延太久，因此最終就會按照行政院的條文通過。

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