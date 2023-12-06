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上網買到楊麗花56年前歌仔戲黑膠唱片 教授獨缺2套公開徵求

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林科技大學漢學應用研究所長柯榮三3年前購得惠美唱片發行的歌仔戲國寶楊麗花早期廣播歌仔戲集唱片，包含楊麗花重唱六歲隨母親登台演出的戲碼《安安趕雞》。記者陳雅玲／攝影
雲林科技大學漢學應用研究所長柯榮三3年前購得惠美唱片發行的歌仔戲國寶楊麗花早期廣播歌仔戲集唱片，包含楊麗花重唱六歲隨母親登台演出的戲碼《安安趕雞》。記者陳雅玲／攝影

雲林科大漢學應用研究所長柯榮三3年前購得惠美唱片發行的歌仔戲國寶楊麗花早期廣播歌仔戲集唱片，19套廣播劇目已蒐集17套，包含可能是全台最早的「石平貴與王寶釧」聲音紀錄，這批聲音資料能一窺楊麗花從廣播歌仔戲跨入電視時的轉折，部分劇目可能連其本人都未持有，紀錄片《世紀初戀楊麗花》劇組甚至為此向他商借。

經典的歌仔戲碼《石平貴與王寶釧》，劇中的「身騎白馬走三關，改換素衣回中原…」家戶喻曉，但最早的聲音紀錄恐怕沒多少人聽過，柯榮三蒐藏17套由惠美唱片發行的「楊麗花轟動歌仔戲集」唱片，其中就有該齣戲碼，他表示，這可能是該戲碼現存最早的聲音紀錄。

柯榮三今年47歲，小時候常和阿嬤、媽媽一同看歌仔戲，3年前他在網路上看到有人販售楊麗花廣播歌仔戲的黑膠唱片，便以4千元的代價購入，後面陸續蒐藏，唱片發行年代約在1967年至1969年間，除惠美唱片的廣播劇目還差兩套《王華買父》、《顏春敏進京》尚未尋到，另蒐藏多家唱片公司發行的楊麗花歌仔戲、廣播劇，他的蒐藏獲國科會專題研究計畫獎助，並寫成論文公開發表。

柯榮三的蒐藏中，不僅有最早的楊麗花傳唱的《石平貴與王寶釧》聲音紀錄，也有楊麗花在台灣四大奇案《周成過台灣》扮演苦旦的角色，這是楊麗花少見的女主角演出，還有一齣《安安趕雞》，是楊麗花六歲隨母親登台演出的戲碼，後來唱片公司幫她重新錄製，楊麗花刻意裝成幼童聲音演出。

公共電視文化事業基金會、臺灣電視公司、國家電影及視聽文化中心聯合製作的紀錄片《世紀初戀楊麗花》正在拍攝，柯榮三說，導演曾文珍有來找他商界這批唱片資料，像是其中的《白蛇傳》，據了解，楊麗花本人也沒有這張唱片。

柯榮三說，楊麗花堪稱是台灣歌仔戲重要的代表人物，曾有學者將她的表演歷程分為內台歌仔戲、廣播歌仔戲、電視歌仔戲、舞台歌仔戲四個時期，內台歌仔戲與廣播歌仔戲時期的年代甚早，留下影音紀錄的機會微乎其微，透過這批聲音資料，能夠一窺楊麗花從廣播歌仔戲跨入電視歌仔戲時的轉折與變化。

他目前正全心整理「楊麗花轟動歌仔戲集」，計畫整理成劇本集出版，因尚缺兩套《王華買父》、《顏春敏進京》，希望能有機會找到這兩套唱片，讓劇本集順利完成。

雲林科技大學漢學應用研究所今天發表研究成果，除柯榮三教授的楊麗花廣播劇唱片蒐藏，另有「斗六地區民俗信仰調查與研究計畫」、「西螺地區民俗信仰調查研究與推廣計畫」等在地文化推廣，及埔里祈安清醮醮典調查研究與出版。

雲林科技大學漢學應用研究所長柯榮三3年前購得惠美唱片發行的歌仔戲國寶楊麗花早期廣播歌仔戲集唱片，19套廣播劇目已蒐集17套。記者陳雅玲／攝影
雲林科技大學漢學應用研究所長柯榮三3年前購得惠美唱片發行的歌仔戲國寶楊麗花早期廣播歌仔戲集唱片，19套廣播劇目已蒐集17套。記者陳雅玲／攝影
雲林科技大學漢學應用研究所長柯榮三3年前購得惠美唱片發行的歌仔戲國寶楊麗花早期廣播歌仔戲集唱片，19套廣播劇目已蒐集17套。記者陳雅玲／攝影
雲林科技大學漢學應用研究所長柯榮三3年前購得惠美唱片發行的歌仔戲國寶楊麗花早期廣播歌仔戲集唱片，19套廣播劇目已蒐集17套。記者陳雅玲／攝影
雲林科技大學漢學應用研究所長柯榮三3年前購得惠美唱片發行的歌仔戲國寶楊麗花早期廣播歌仔戲集唱片，19套廣播劇目已蒐集17套，包含可能是全台最早的「石平貴與王寶釧」聲音紀錄。記者陳雅玲／攝影
雲林科技大學漢學應用研究所長柯榮三3年前購得惠美唱片發行的歌仔戲國寶楊麗花早期廣播歌仔戲集唱片，19套廣播劇目已蒐集17套，包含可能是全台最早的「石平貴與王寶釧」聲音紀錄。記者陳雅玲／攝影

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