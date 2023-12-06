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顱顏兒爸爸不放棄前世情人 到宅喘息服務成救星

中央社／ 台北6日電

時隔17年再次懷孕，40歲的扉扉媽媽還不及開心，就被告知肚子裡的寶寶有唇腭裂，期待與前世情人見面的爸爸沒有放棄，照顧扉扉不容易，幸好到宅喘息服務輔助增加信心。

羅慧夫顱顏基金會今天舉行「做好事 過好年」募款記者會，同時宣布自2019年起提供「顱顏新生兒到宅喘息照護方案」至今累計服務家庭正式突破200個，經培訓的喘息照護員走進224個新手顱顏家庭，示範教導特殊照護技巧，讓父母逐漸熟練，更有信心照顧顱顏兒。

長期投入照顧顱顏兒的羅慧夫顱顏基金會觀察到，即使台灣醫療技術厲害，顱顏兒經治療外觀能與其他孩子一樣可愛，但很多新手爸媽擔心無法勝任照顧責任，因害怕而有放棄寶寶的念頭。扉扉一家就曾經歷過艱難選擇，媽媽回憶起懷孕第4個月照超音波，發現扉扉的臉有明顯缺陷。

從診間婦產科醫師口中聽到「唇腭裂」，好像被老天爺開了玩笑，扉扉（化名）的媽媽難過、擔心到一度想放棄，但扉扉爸爸依然滿心期待與前世情人見面，「孩子會選擇我們當父母，一定是知道我們會好好養大她」，扉扉爸爸立即與羅慧夫顱顏基金會聯繫，陪著扉扉媽媽一起聽社工講解。

扉扉媽媽轉念勇敢生下唇顎裂女兒，但扉扉因唇腭裂不易吸吮，餵食需要使用特殊奶瓶餵奶，手術前每天要配戴鼻撐器維持鼻型，照顧上比一般的孩子困難，讓40多歲高齡再次照顧寶寶的扉扉爸媽，感到心力交瘁。

幸好經過2次「顱顏新生兒到宅喘息照護方案」，扉扉一家人對照顧孩子越來越有信心。扉扉在今年11月24日接受唇裂修補手術治療，當手術室門外的燈熄掉那刻，扉扉的爸媽感動得相擁而泣，扉扉的手術後復原狀況良好，「現在看到扉扉的笑容，就好像在跟我們說這個決定是對的。」

羅慧夫顱顏基金會「做好事 過好年」募款活動，盼社會大眾一起助顱顏孩子過好年好好長大。這次的歲末願望是募集到新台幣1000萬元，為新手父母諮詢、顱顏家庭心理關懷、經濟補助、獎助學金等補助，即日起只要單筆捐款580元以上，將贈送限量設計春聯及紅包套組，送完為止。

手術 羅慧夫

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