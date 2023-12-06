上班族睡不好竟是胃食道逆流！ 食藥署教4大招改善

睡不好竟可能是胃食道逆流惹的禍！有上班族因為睡眠品質差就醫，但又不想一直依賴安眠藥，經診斷是胃食道逆流導致，可透過傳統制酸劑、胃酸分泌抑制劑、胃食道黏膜保護劑及胃腸蠕動劑等治療，但仍可透過調整日常生活習慣，如戒菸戒酒、避免肥胖、睡前不要吃東西、將床頭墊高避免胃酸流進嘴巴，也都有助改善。

胃食道逆流是現代人常見的文明病，不少人因為工作忙碌、壓力大，三餐作息不正常，暴飲暴食又抽菸喝酒，導致「火燒心」，經常感到胸口灼熱疼痛、嘔酸水、胃脹胸悶、喉嚨異物感、慢性咳嗽等，種種不適感都可能影響生活品質。

衛福部食藥署今舉辦「胃食道逆流怎麼辦-從生活型態及藥物治療來改善」記者會，食藥署副署長陳惠芳說，連接著食道與胃的下食道括約肌，如同一道閘門，一旦鬆弛無法關緊且腹壓增加時，胃酸就容易會從胃部逆流而上到食道。

陳惠芳說，三餐飲食不正常，暴飲暴食、狼吞虎嚥，或是一吃飽就躺平，還有經常食用咖啡、酒、茶、碳酸飲料及高糖分、高油脂、過酸過辣等刺激性食物，都會刺激胃酸分泌，容易造成胃食道逆流。此外，抽菸、熬夜、作息不正常等也會增加胃酸分泌導致胃食道逆流。

陳惠芳也提到，高風險族群如肥胖中廣型身材或懷孕，會因腹壓較高導致胃酸逆流，長期處於緊張與焦慮等高壓狀態，也可能增加胃酸分泌引起胃食道逆流，提醒民眾，不要三餐不正常、不要吃刺激性食物甜食；不要暴飲暴食，不要吃飽就躺平。

台北市藥師公會理事蘇柏名表示，曾經有上班族本身並沒有疾病，睡眠品質卻一直很差，又不想過度依賴安眠藥，經醫師診斷後，發現他是長期胃食道逆流導致失眠；另外也有民眾同樣是胃食道逆流，因為食道長期被胃酸影響，不時會乾咳，所幸經藥物治療後就改善。

食藥署藥品組科長林委正則說，胃食道逆流可以採取藥品治療，目前用於胃食道逆流的藥品有三大類：

● 傳統制酸劑：碳酸氫鈉、碳酸鈣、鋁鎂化合物、鋁鎂鹽混合劑等，利用中和胃酸效果提升胃部酸鹼值，迅速緩解胃酸造成的不適。

● 胃酸分泌抑制劑：包括H2組織胺受體阻斷劑、氫離子幫浦抑制劑（PPI），以及進年來新研發的鉀離子競爭性胃酸抑制劑（P-CAB），藉由抑制胃酸的分泌達到症狀的改善，其中PPI是目前胃食道逆流的主流藥品。

● 其他輔助治療藥品：胃食道黏膜保護劑（如Sucralfate）、胃腸蠕動劑