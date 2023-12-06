日月潭拉魯島草排被破壞變形 日管處今年開罰12起

日月潭八景之一的拉魯島，素有「山中明珠」之稱，上周日月潭國家風景區接獲通報，拉魯島空拍有如寶石戒指般的外圍草排指環，出現斷裂缺口疑似遭人破壞，不排除是SUP（立式划槳）玩家為了拍照越界所致，日管處除已在上周六完成修復外，表示取締水域遊憩違規已開出12起裁罰單，各開罰1萬元，未來會加強巡查各遊憩水域，維護遊客的水上安全。

日管處指出，拉魯島的外圈草排，過去是以焊接方式固定，圍繞在拉魯島外，形成一個美麗的圓圈，從上次颱風過後，就陸續派員去實地巡查過，那時拉島島的草排形狀都是很完整的，一直到最近，在沒有其他的災害狀況，然後接獲舉報草排相連處就突然斷了，目前懷疑是人為破壞。

日管處表示，研判破壞時間應該是在上星期三、四左右，所以應該是參與SUP水上活動的人，為了更接近拉魯島，不惜破壞焊接點，才讓草排下方出現一個破口，事實上主管單位一直都有設置那個警告標示，告訴遊客不要越區，目前已委請廠商修復草排，降低潭區水浪沖刷，維持拉魯島的島體完整。