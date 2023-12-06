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黴漿菌感染三大症狀需住院 黃立民：疫情隨時會來一波

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
黃立民說，國內黴漿菌疫情「隨時都可能會有一波」，民眾、家長不可輕忽。本報資料照片
黃立民說，國內黴漿菌疫情「隨時都可能會有一波」，民眾、家長不可輕忽。本報資料照片

秋冬季節，病菌百花齊放，急診醫師於臨床仍陸續收治黴漿菌感染個案。一名5歲男童，最近兩天嚴重咳嗽，媽媽形容「孩子幾乎是一整夜都在咳嗽，咳到晚上睡不好」，經篩檢發現，男童感染黴漿菌，除嚴重咳嗽外，還因喉嚨痛出現「食欲不振」、「精神倦怠」，再經胸部X光檢查，已有輕微「肺炎」，立即收治住院，以點滴及抗生素治療。急診醫師表示，兒童若生病後有食欲不振、精神倦怠等症狀，應提高警覺。

新北市立土城醫院急診醫學科主任薛承君表示，此名男童起初症狀，為頭痛、喉嚨痛、輕微發燒、流鼻涕、咳嗽，媽媽帶至診所就醫，原先以為是一般感冒，但看診兩、三次，一周多過去後，症狀都未好轉，且咳嗽症狀愈來愈嚴重，合併精神倦怠來到急診就醫，確診感染黴漿菌收治住院。他說，若孩童已有「食欲不振」、「精神倦怠」、「肺炎」三大症狀，一定必須住院治療。

薛承君表示，臨床觀察發現，黴漿菌感染好發年齡為5至15歲兒童、青少年，原因是傳染途徑為飛沫傳染，已在就讀幼兒園、小學學童，容易在幼兒園、學校遭到傳染，建議家長平時孩子上學，在教室時最好還是戴上口罩。

黴漿菌俗稱會「會走路的肺炎」。薛承君說，即使遭感染黴漿菌病人已有肺炎，但活動力還是不錯，往往會被輕忽，但若肺炎嚴重，恐出現發燒多天、呼吸困難、胸口痛，或是淋巴結腫大、耳朵腫起來等症狀，此時須提高警覺，立即就醫。

台大兒童醫院兒童感染科主治醫師黃立民說，依近期台大兒童醫院實驗室分析，黴漿菌陽性篩檢個案「滿多的」，顯示國內黴漿菌疫情仍有逐漸上升的趨勢，「隨時都可能會有一波疫情」，民眾、家長不可輕忽。

黴漿菌 咳嗽 肺炎

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