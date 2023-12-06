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3狀況暫緩違規記點 王國材：騎樓留行人空間可開放停車

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材（左二）今受訪表示，騎樓考量城鄉差距，地方政府可因地制宜，只要留下行人可通行空間，就可酌予開放騎樓停車。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材（左二）今受訪表示，騎樓考量城鄉差距，地方政府可因地制宜，只要留下行人可通行空間，就可酌予開放騎樓停車。記者周湘芸／攝影

交通違規記點新制，一年累積12點需吊扣駕照2個月，並增加可檢舉項目，先前在職業駕駛抗議下，交通部暫緩交岔路口、公車站10公尺及騎樓違規停車等3情況記點，但仍要罰款。交通部長王國材今出席招商大會受訪也說，騎樓方面考量城鄉差距，地方政府可因地制宜，只要留下行人可通行空間，就可酌予開放騎樓停車。

6月交通違規新制上路後，不僅違規檢舉量暴增，職業駕駛也不滿記點制影響生計。交通部先前決定暫緩交岔路口、公車站10公尺及騎樓違規停車等3狀況記點制度，地方政府在期限內設置足夠黃線及臨停空間後，再重新恢復記點。

王國材今表示，先前討論的違規記點制度包括違規臨停交叉路口、公車站牌附近及騎樓等，在地方政府臨停黃線及專用停車空間不足的情況下，上下客貨確實有困難，因此暫時停止記點；騎樓方面，因為有城鄉差距，也已發文地方政府因地制宜，只要留下行人可通行空間，就可酌予開放騎樓停車，前提是要確保行人路權通過。

至於是否可能全面取消記點制，王國材表示，地方臨停車位處理好後，再來進一步評估。

交通部長 王國材 交通違規

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