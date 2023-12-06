婦人醫美麻醉出意外 醫師提醒麻醉前檢查5事項

日前一名七十多歲婦人到醫美診所做拉皮手術，卻在打完麻醉後失去意識送醫不治，引發外界對於手術麻醉關注。北投健康管理醫院美容醫學中心醫師黃志宏表示，手術使用麻醉不論在美容醫學或是疾病治療早已行之有年，例如：抽脂、拉皮或、隆乳手術等，但他提醒有5點必須要注意。

黃志宏說，在醫美盛行年代，除術前要確認醫美機構是否合法、執刀醫師是否有合格證照、經歷或專長技術之外，「麻醉」也是安全重要關鍵，還要「合格的麻醉專科醫師」手術全程陪同。

再者，黃志宏說，坊間診所常聽到的「麻醉師、麻姐」指的就是麻醉護理師，雖然可準備麻醉藥物、耗材、監控病人生理數值、給藥等；但是仍不能替代「麻醉專科醫師」，上述這些動作都必須經由麻醉專科醫師的指導確認才可進行。

第三，黃志宏提醒，在醫美手術執行前，民眾在術前諮詢時務必主動及誠實告知健康狀態，手術執行前也必須有麻醉專科醫師面對面做麻醉風險評估。

第四，他說，任何手術都有存在風險，醫美手術也不例外，因此術前須作完成基本健康檢查相當重要。常見醫美術前基礎健檢項目有：抽血、心電圖、X光檢查；若是隆乳手術，還會需多加乳房超音波檢查或是高階影像乳房磁振造影檢查(MRI)，醫師會在確認客戶身體各方面機能穩定才能進行手術。

黃志宏解釋，健康檢查數據不僅只是用來讓麻醉醫師作為術前麻醉風險的數據評估，同時也是讓醫美手術操刀醫師更清楚了解客戶的身體健康狀態，在執刀過程中可更小心謹慎。

最後，黃志宏說，在接受任何手術前，術前必須遵守事項務必做到，如術前禁止抽菸、喝酒或禁食等，以降低手術發生風險及避免影響麻醉效果及副作用的發生。