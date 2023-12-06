發票中獎率和列印、雲端或超商會員有關？網算出最佳方式是它

一名網友在Dcard分享自己研究統一發票中獎機率的結果。他表示，自己今年以來似乎與統一發票中獎無緣，最多也只中過200元，讓他心血來潮想分析出統一發票最容易中獎的方式組合，此文一出，引起網友熱議。

原PO將發票領取的方式分為三大類，包括一般列印出來的統一發票證明聯、存入雲端的發票及綁定超商會員三種。他說，一般統一發票兌獎只需要對數字就好，所以從00000000-99999999的八碼數字中，會有1億種數字組合，他用期望值(中獎機率X中獎獎金)試算，得到一張表格，把所有得獎組合後，特獎1000萬的期望值為0.1，以此類推，到了六獎200元時，期望值則為0.54，加總後，一張發票期望值大約落在1.08左右。

而雲端發票加開獎，台灣去年開出的電子發票總數約80億，每兩個月的電子發票約為13億，存入載具比率約占3成，中獎機率則約在4億分之一。若將發票全部存手機載具的話，一張發票的期望值會是1.08+2.4= 3.48，比一般索取列印出來的發票，會提高很多。

最後則是綁定超商會員。原PO醒醒民眾，超商的平台也會有加開獎項，存在會員裡就能參加抽獎，最大獎10萬OP點 10名、1百OP點一萬名。若以OP（統一超商）的會員1500萬名來說，假設全部會員都使用存取發票功能，中獎率還是比一般發票高出6.6倍之多。原PO稱，超商平台的期望值會是0.267，但現實期望值應該會更高，但目前使用人數可能只有500萬或更低。

原PO總結，一般消費時，用雲端發票的期望值最大為3.48；超商消費時，存會員載具的期望值最大為3.74，超商消費大概26張就差不多有100點的價值，若想中200元的六獎，至少要蒐集58張以上，「如果這樣還沒中，才可以說自己運氣不好」。

網友見文紛紛留言稱謝表示：「感謝原po的這篇文，看得讓人很有安全感」，有人也和原PO有同感，認為「雲端發票感覺越來越難中了，可能用的人也變多了」、「去年還前年雲端很好中，那時幾乎每期都有中500元，雲端最高中過專屬800元，今年開始變得好難中」。