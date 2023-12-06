今濕涼北宜花間歇降雨 周四周五清晨北部低溫下探14度

中央氣象署指出，今天天氣濕涼，北宜花間歇短暫降雨，不過今晚起，中部以北降雨趨緩。明起天氣雖轉乾，受東北季風影響，周四至周五清晨，北台灣低溫下探14至15度、其他地區16至18度，周五白天氣溫回升。另外，若溫度、水氣配合得宜，今天海拔3500公尺以上高山可能下雪。

中央氣象署預報員朱美霖說，今天水氣較昨天增多，各地雲量、降雨機提高，北部、宜蘭及花蓮有間歇短暫降雨，中部山區及東南部地區局部降雨，中部平地則有零星飄雨；不過，晚間起，中部以北降雨趨緩，轉為短暫降雨或多雲。

她表示，明天起天氣轉乾，西半部轉為晴到多雲，東半部仍有零星降雨，周五天氣更穩定，僅東南部零星降雨。

周六至下周一，迎風面水氣增多，東半部水氣略增，西半部維持晴到多雲。下周二起，東北季風增強，北部、東半部降雨機率再提高。

溫度方面，今、明持續受東北季風影響，北台灣白天涼冷，約19至20度；明天水氣減少，白天溫度雖略回升，整體感受仍偏涼。周四、五清晨氣溫明顯下降，北台灣14至15度、其他地區16至18度。