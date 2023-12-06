天冷需求增雞蛋消費略有起色 公會：液蛋解禁更有幫助

近期天氣較涼，消費者火鍋吃得多，雞蛋消費略有起色，但北市蛋商公會表示，之前雞蛋庫存仍多，不論是漲價或跌價，目前尚沒有空間，畢竟各蛋商都在銷庫存當中；待本月9日晚間開會後，看大家意見，才做決定，但目前若要紓解庫存雞蛋壓力，還是必須解禁學校午餐禁用液蛋。

北市蛋商公會理事長林天來表示，近期天氣冷，消費比較多，雞蛋比較好賣，不會和之前一樣，要一直降價求售，若順順的一直很好賣，就會漲價，但以目前狀況看來，各蛋商都持續銷庫存當中，不論漲價、跌價目前都沒有空間，要等9日晚間大家討論過後，綜合意見後評判。

林天來說，依照目前狀況，如果學校開放使用液蛋，雞蛋就會很好賣了，畢竟液蛋使用的用途比較廣泛，包括蔥蛋、番茄蛋、蒸蛋，帶便當各種變化菜色都可以使用，雖然目前有部分學校使用的是整顆滷蛋，但畢竟是少數，他認為開放液蛋當務之急。

中華民國蛋品行銷發展協會理事長高傳謨表示，市況略有起色，但也不是說太好，畢竟之前市面上剩蛋太多，不少業者庫存冰到冰不下，目前都在銷庫存；進口雞蛋事件過後，不少養雞場都自己出來賣蛋，採取產地直銷直購，不再透過蛋商銷售。

高傳謨表示，依照目前的牌價計算，每一國產箱蛋(一相約200顆)價格1000元上下為合理，但實際上賣不到900元，坊間有的以820、840元價格削價競爭，市場價格紊亂。

農業部畜牧司副司長李宜謙說，之前暖冬消費遲滯，現在比較有點寒意，這幾日業者也說，火鍋需求增加，雞蛋的消費也增加，市場需求活絡，對穩定價格有幫助，但還是希望盡快解禁液蛋，不要影響消費意願。