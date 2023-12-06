11月台灣氣候回顧 冷暖相間、降雨日數1951年以來第3少

中央氣象署發布今年11月台灣氣候重點回顧。「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，11月氣溫冷暖相間，僅鋒面及東北季風增強期間，迎風面的東半部及北部有局部陣雨。

平均氣溫部分，平均23.0度，氣候平均值22.7度。氣象署說，全台月均溫以正常為主，僅淡水、台北、台南及澎湖站高於該站氣候值約0.5-0.7度。11月18日台北站最低溫為12.4度，達強烈大陸冷氣團標準，為今年第1個強烈大陸冷氣團。

累積雨量部分，平均46.8毫米，氣候平均值（中位數）110.6毫米。氣象署表示，僅達氣候值的4成，為1951年以來同期第5少雨。全台平均累積雨量明顯偏少，僅鋒面及東北季風增強期間為東半部及北部帶來局部陣雨，其他時間大致為多雲到晴的天氣。

氣象署表示，僅基隆站月累積雨量達該站氣候值的9成，其他測站均偏少雨，且台東站月累積雨量為該站同期次少雨，玉山、嘉義、台南、澎湖及東吉島站僅有雨跡。

降雨日數部分，氣象署表示，平均5.9天，氣候平均值10.3天，少4.4天。為1951年以來同期第3少雨日。全台降雨日數均偏少。台東站的月雨日為該站同期最少，彭佳嶼及新竹站均為該站同期第2少，恆春站則為該站同期第3少，

日照時數部分，氣象署表示，平均170.6小時，氣候平均值122.4小時，多48.2小時，全台平均累積日照時數均偏多。基隆、鞍部、竹子湖及嘉義站的月累積日照時數均為該站同期最多，淡水及東吉島站為該站同期次多，宜蘭站則為該站同期第3多。