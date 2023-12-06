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施景中曝孕婦血崩「死了三次」 寶寶在急救中離開惹哭網友

聯合新聞網／ 綜合報導
台大婦產科名醫施景中曝光一名孕婦在多次手術「死了三次」挽回生命情形，感動了臉書逾萬名網友。擷自施景中臉書，此為醫師示意圖，非該次手術情形。
台大婦產科名醫施景中曝光一名孕婦在多次手術「死了三次」挽回生命情形，感動了臉書逾萬名網友。擷自施景中臉書，此為醫師示意圖，非該次手術情形。

台大婦產科醫師施景中，昨(5)日在臉書曝光一名被診斷為重度植入性胎盤的孕婦，在產期來到7個月後發生血崩，醫師雖然緊急摘除子宮，但卻出現肝及腎臟壞死情形，再度手術後又再發現腸子也因急救時產生壞死，讓他在術後發文稱，該孕婦在搶救過程中，可說是「死了三次」，肚內嬰兒雖然在急救中未能留住生命，但在接到該名孕婦親手寫的卡片後，「知道她離完全康復那天不遠了」。

施景中昨(5)日在臉書以「死了三次的孕婦」為題，曝光一件棘手的臨床案例。當時ICU的主治醫師問他:「開下去，病人大概就是死在手術台上，你確定要開嗎？」他表示，該名家住桃園的孕婦在台大首次就診時，就被診斷為重度植入性胎盤，他希望大約在七個月後，產前大出血機會增高時搬來台北住。

然而就在她預定回診的前日半夜突然發生大出血，就近送到桃園當地的大醫院時，已是心跳停止，在當地醫護人員搶救後，馬上轉送台大。未料在轉送過程中，孕婦再度失去生命跡象，來到台大重症後再度被搶救回來。但由於仍是出血的狀況必須立刻手術，孕婦在準備被麻醉時再度停止心跳，在急救並摘除子宮後，總算恢復意識，送入加護病房觀察。

施景中說，孕婦在手術後的電腦斷層掃瞄並不理想，包括肝臟和腎臟都出現多處壞死情形，再度手術後又發現腸子也有壞死，經過數小時的手術才成功挽回她的性命。

施景中並透露自己妻子曾經表達擔憂，因為他超過兩天未入睡，還勸他：「不要再去救了，叫醫院找別人吧。大家都要找你，哪裡救的完？」他未與妻子爭辯，又再衝出去救人。他回憶趕到開刀房的情景，只見家屬痛哭跪地，孕婦的母親還說：「她小孩還這麼小，請上帝不要帶走她」。

施景中說，數月後該名孕婦回到診間親自道謝，並致上親手寫的感謝卡，雖然腹中的嬰兒在急救中未能留下，「但看到她微笑著，知道她離完全康復那一天不遠了」。

該篇文章在截稿為止，已逾1.4萬人按讚或其他表情，網友紛紛淚謝，「感恩施醫師的大愛」、「所有醫生辛苦了！」、「無法言語的感動」、「看著看著，眼淚就掉下來了」、「你是人世間的天使」。

施景中 孕婦 胎兒

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