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危老條例時限過半 新北以申請耐震獎勵最夯

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
退縮建築提供人行空間的獎勵也很受歡迎，顯見民眾也重視周遭環境品質。圖／新北都更處提供
退縮建築提供人行空間的獎勵也很受歡迎，顯見民眾也重視周遭環境品質。圖／新北都更處提供

危老條例從2017年施行至今，新北的危老都更以強占一半以上，也讓人好奇究竟哪些地區及哪類獎勵有最多民眾申請。新北都更處表示，其中以溪南多區及三重為熱門區域，而各項獎勵中也以耐震設計獎勵377案占71%最多；都更處期盼，民眾可把握危老條例的10年期限，盡快提出申請。

都更處指出，都更三箭及多元都更政策執行至今已核准超過900案，其中危老重建核准529案，以板橋、三重、新店、中永和為最熱門區域，這些經結構安全性能初評判定未達最低等級的老房，透過申請耐震設計及相關的容積獎勵，使得危險或老舊建物得以重建。

都更處統計，危老條例發布至今，轄內使用分區為住宅區占全部案件的82%，商業區占12%，以住商為主合計超過9成，而結構安全性能評估結果未達最低等級的房屋占了89%，顯見危老申請案近9成皆為耐震能力不足的危險建物，在重建後預期會新增近2萬4000戶的安全建築。

另外，各項建築設計的容積獎勵中，申請耐震設計獎勵377案占71%最多；申請退縮建築獎勵有237案占45%；申請綠建築獎勵有213案占40%；申請智慧建築獎勵為120案占23%，申請無障礙獎勵則為94案占18%。

都更處長林炳勲說明，危老條例的制定目的，本來就是在鼓勵老舊或瀕危的建築物加速重建，提升安全性，從民眾申請容積獎勵的選項中，可以看出民眾對耐震安全最為重視。此外，退縮建築提供人行空間的獎勵也很受歡迎，顯見民眾也重視周遭環境品質。

林炳勲指出，危老重建案過去想納入鄰近公有地相當不易，且辦理時程冗長，近日立院修法，市府也研議相關配套，提升公有財產參與危老重建效率，期盼民眾能把握危老條例的10年期限，盡快提出申請。

新北都市更新處統計，民眾申請危老獎勵項目以耐震設計獎勵377案占71%最多。圖／新北都更處提供
新北都市更新處統計，民眾申請危老獎勵項目以耐震設計獎勵377案占71%最多。圖／新北都更處提供
新店寶強段危老案，申請基地退縮建築的容積獎勵。圖／新北都更處提供
新店寶強段危老案，申請基地退縮建築的容積獎勵。圖／新北都更處提供
新北都市更新處統計危老熱門行政區。圖／新北都更處提供
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