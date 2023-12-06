半年連開2次頭獎 嘉縣大林土地公廟旁這間彩券行超強運

台彩昨晚開出大樂透頭獎，由一人獨得頭獎一億獎金，根據台彩官網公告開出頭獎的店家位在嘉義縣大林鎮東林里中興路的「 一期發彩券行」，今天就有彰化北斗黃姓遊客特地南下到店內碰運氣沾福氣；彩券行代理人黃雨庭說，半年內開出二次頭獎，一次是539，這次是大樂透，大家都很開心。

開出大樂透頭獎的嘉縣大林鎮一期發彩券行，今早買氣就相單旺，10點在店門口放鞭炮慶祝開出大樂透頭獎，吸引許多路人注意，得知店家開出頭獎，紛紛拍手表示祝賀。

彩券行代理人黃雨庭說，最近加碼買氣相當旺人潮多，所以不清楚是誰中獎的，但很多過來買彩劵的人，都會先到旁邊土地公廟拜拜完，再過來買一下彩券。

黃雨庭也說，今年6月23日彩券行有開過一次539頭獎，昨晚得知開出大樂透頭獎，大家當下都很開心，是因為不到半年又開第二次頭獎，一次是539，這次是大樂透。

一早特地從彰化北斗南下嘉縣大林來買彩券的黃小姐表示，平常都有買彩券習慣，昨晚從媒體報導得知大林一期發彩券行開出頭獎，特地來碰碰運氣看能不能再中頭獎沾沾福氣，也順道來大林旅遊。