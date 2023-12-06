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中北部、東部白天短暫陣雨 今晚乾空氣到迎穩定好天氣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今晚水氣過去，緊跟著而來就是乾燥空氣，天氣就會好轉，明後兩天各地大致都是穩定的好天氣，晴到多雲為主。本報資料照片
今晚水氣過去，緊跟著而來就是乾燥空氣，天氣就會好轉，明後兩天各地大致都是穩定的好天氣，晴到多雲為主。本報資料照片

天氣風險公司資深天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天中北部、東半部會有出現短暫陣雨的機會，南部也有局部短暫陣雨，因為水氣位置比較高，山區地形攔截作用下，雨量預估會比平地稍微大一點，但也不會特別多雨，都在大雨等級以下。

吳聖宇表示，預估這個雨不會持續太久，今晚水氣就會過去，緊跟著而來就是後面的乾燥空氣，天氣就會好轉，明後兩天各地大致都是穩定的好天氣，晴到多雲為主。

溫度方面，吳聖宇表示，白天因為各地陽光露臉，高溫普遍較溫暖，北部、東北部高溫可以來到23-25度，中部、花東地區高溫25-27度，南部高溫有機會達到27-29度。夜晚清晨因為天氣良好雲量少，中北部、東北部空曠地區可能因為輻射冷卻作用而出現比較低的溫度，局部單點低溫有可能來到12度上下，日夜溫差明顯較大。

吳聖宇說，周末期間隨著地面高壓出海東移，台灣附近會開始受到高壓迴流影響，風向轉為東南到偏南風，水氣略增多，東半部可能有局部短暫陣雨，其他地方大致仍是多雲到晴。溫度則有機會進一步上升，各地高溫可能都會再往上加個1-2度，會感覺比較溫暖，夜晚清晨低溫也會跟著往上回升，不過日夜溫差還是會比較大，要多留意。

吳聖宇表示，下周二才有新的一波東北季風要增強，但是影響程度有限，僅有北部、東半部的天氣會有些變化，溫度稍轉涼。下周三之後就會減弱，天氣好轉，溫度回升。

他說，真正比較大的改變可能要等到下周末，屆時有一波較強的冷空氣南下，天氣跟溫度才有比較明顯的變化要出現，後續預報密切觀察。

高溫 低溫 東北季風

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