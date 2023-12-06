歲末年初旅運旺季 高鐵4周末增20班次 7日起開賣
歲末年初往返頻繁，迎接旅運需求旺季，台灣高鐵表示，12月8日至2024年1月7日期間4周末（元旦疏運期間除外）實施短期增班，於周五、六、日增開班次，每周增開5班，包括南下4班、北上1班，共增開20班次，12月7日凌晨0時起開放購票。
台灣高鐵呼籲，對旅客較集中在台中以北旅運趨勢，已針對部分通勤及旅運尖峰時段，規畫行駛南港-台中的區間列車，並配置8節自由座車廂，加強服務台中以北、短程自由座旅客。
台灣高鐵指出，本次短期增班加開班次時段為周五夜間南下（2班次）、周六中午及下午南下（2班次）及周日晚間北上（1班次），每周末增開5班次；其中，每周五晚間加開的南下1337車次（晚間10時10分南港站發車），停靠雲林、彰化等台中以南各站，加強服務前往台中以南地區旅客。
台灣高鐵提醒，本次加開周五夜間南下1337車次、1297車次，以及周日夜間北上1698車次，此3車次抵達部分車站時間，將超過日常末班列車時間，最晚至晚間0時30分抵達端點站，請旅客留意到站時間，預先安排到站後交通接駁。
此外，請旅客多加利用「T-EX行動購票」App、網路訂票系統，或高鐵合作便利商店等站外通路提早訂購所需車票，或於各車站營業時間至售票窗口、自動售票機購票。
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