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醫師曝光小學女同學簡訊 暖謝：你是唯一願意坐旁邊的人

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師姜冠宇曝光一則來自小學女同學的私訊，內文稱謝：「我是班上唯一願意坐在她旁邊的人，說我不會排擠她」，而當時常常惡作劇、造成她很深陰影的同學，如今是「刑案主角」。圖為示意圖，圖片來源：Ingimage
醫師姜冠宇曝光一則來自小學女同學的私訊，內文稱謝：「我是班上唯一願意坐在她旁邊的人，說我不會排擠她」，而當時常常惡作劇、造成她很深陰影的同學，如今是「刑案主角」。圖為示意圖，圖片來源：Ingimage

台北市聯合中興院區一般內科醫師姜冠宇，昨(5)日在臉書曝光一則來自小學女同學的感謝私訊，她說從前我是班上唯一願意坐在她旁邊的人，說我不會排擠她，而當時常常惡作劇、造成她很深陰影的同學，如今竟是「刑案主角」，讓他收到私訊後感嘆：「勿以善小而不為，勿以惡小而為之，內心要保持光明很重要，因為這一切老天真的都有在看」。

姜冠宇稱一名小學女同學，不久前透過網路查找到他本人，她在私訊中向他道謝，表示他是班上唯一願意坐在她旁邊的同學。反觀班上另一名會將橡皮擦倒進別人水壺內，看到別人喝下去會加以嘲笑的同學，現在竟是入獄的刑案主角，讓他感慨：「善惡都會現世報，人生發展都是人格的鏡子」。

姜冠宇更透露，小時候的成長過程中，看見那些有資源的父母頻頻送禮給老師，「但是我沒有，所以我也是比較辛苦的」。

有網友在留言中表示，自己的小孩近日也在學校遇到霸凌，孩子現在都有陰影，希望求文來分享，也有人感嘆，那位惡作劇的同學，在小學時沒有及時被導正，真是可惜；但姜冠宇親回覆表示，其實很多出現偏差的學生，問題「多半與家庭有關，老師也未必有辦法、扭轉業力真的不是一件容易的事」。也有網友歪樓表示：「我比較好奇這個班級的緣分好奇妙，好的壞的都會上電視」。

霸凌 姜冠宇 醫師

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