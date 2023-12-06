影／合歡山今晨下冰霰 如小糖珠散落...遊客興奮

本周天氣「前濕後乾」，氣象署昨預告，中部以北3500公尺以上高山今晚至明晨可能下雪，而低溫與水氣配合下，合歡山一帶今短暫下起冰霰，雖僅短短幾分鐘，但冰霰猶如小糖珠般不斷掉落，民眾用衣服、雨傘等接冰霰且錄影，相當興奮。

中央氣象署指出，本周天氣「前濕後乾」，而昨天起東北季風增強，今天水氣增多，迎風面降雨也較多，中南部山區局部短暫雨，同時預告昨天晚上至今天清晨，若水氣及溫度配合下，中部以北3500公尺以上可能下雪。

由於有機率下雪，有民眾就到合歡山碰運氣等初雪，而在今天清晨近8時許，合歡山遊客中心、武嶺附近下起冰霰，但下的時間不長，僅2至3分鐘；但冰霰猶如小糖珠般掉落，民眾興奮用衣服、雨傘接冰霰錄影，松雪樓附近則仍未見雪霰。