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雪白美景降臨！玉山凌晨零下6.6度低溫 北峰觀測到霧淞

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影／玉山今凌晨零下6.6度低溫 北峰觀測到霧淞

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
玉山氣象站（玉山北峰）今晨觀測到霧淞。圖／中央氣象署提供
玉山氣象站（玉山北峰）今晨觀測到霧淞。圖／中央氣象署提供

中央氣象署說，今天凌晨3時9分，玉山氣象站最低溫度零下6.6度，因濃霧能見度只有50公尺，玉山氣象站（玉山北峰）觀測到霧淞。

氣象署說，今天東北季風影響加上華南水氣東移，除了東半部仍有降雨外，西半部水氣再度增多，凌晨開始中部以北地區及南部山區下雨，雨勢明顯的地方在北部、東北部、東部地區及中部山區，其他地區降雨較為局部、零星，下半天水氣逐漸離開，到了晚上剩下花東仍有降雨，其他地區為多雲的天氣。

溫度部分，氣象署表示，隨著冷空氣增強，北台灣愈晚愈冷，上半天高溫約20度，到了晚上會降到15、16度，其他地區低溫17到20度，白天中部及花蓮稍涼些，高溫21到24度，其他地區則有25到28度。

蘭嶼、綠島易有較強陣風，中部以北3500公尺以上高山有固態降水的機會。

玉山氣象站（玉山北峰）今晨觀測到霧淞。圖／中央氣象署提供
玉山氣象站（玉山北峰）今晨觀測到霧淞。圖／中央氣象署提供
玉山氣象站（玉山北峰）今晨觀測到霧淞。圖／中央氣象署提供
玉山氣象站（玉山北峰）今晨觀測到霧淞。圖／中央氣象署提供
玉山氣象站（玉山北峰）今晨觀測到霧淞。圖／中央氣象署提供
玉山氣象站（玉山北峰）今晨觀測到霧淞。圖／中央氣象署提供

玉山 低溫

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